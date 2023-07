Erste Etappe des Giro delle Dolomiti geht an Albecker und Jedelhauser

Bozen – Der 46. Giro delle Dolomiti wurde am Montag mit der ersten Etappe ins Fleimstal eröffnet, bei welcher mit dem lokalen Partner Ski Center Latemar zusammengearbeitet wurde. Die schnellsten Radler auf dem zeitgestoppten Abschnitt von Tesero auf die Reiteralm waren die beiden Deutschen Florian Albecker und Julia Jedelhauser. Am Dienstag geht es mit der zweiten Etappe weiter, die die ungefähr 380 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 25 Ländern in die Sellagruppe führt.

Ein recht gemütlicher erster Teil erwartete die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach dem Start. Um Punkt 9 Uhr starteten sie von der Messe Bozen in Richtung St. Jakob, von wo es weiter ins Unterland bis nach Auer ging. Dort startete der erste Anstieg, der sie bis zum San-Lugano-Pass führt, wo sie am ersten Zwischenstopp Kräfte für die bevorstehende Aufgabe sammeln konnten. Unter teils starkem Regen ging es auf dem zeitgestoppten Abschnitt von Tesero bis zur Reiteralm. Auf dem ersten für den Gesamtsieg relevanten Streckenteil setzte sich der 33-jährige Deutsche Florian Albecker vom Team RV Lichterfelde-Steglitz e.V. in 26.41,73 Minuten durch.

„Meine Leistung heute überrascht mich sogar selbst etwas. Seit zwei Jahren fahre ich keine Rennen mehr und das waren meine ersten Erfahrungen mit dem Giro delle Dolomiti. Die Strecke war sehr schön, auch wenn das Wetter heute nicht auf unserer Seite war. Ich bin glücklich, dass ich Erster geworden bin, aber es war schon anstrengend“, sagte der deutsche Radfahrer nach der Etappe. Auf Platz zwei, mit elf Sekunden Rückstand, überquerte der Belgier Daan Vermeulen die Ziellinie. Mit einer Zeit von 27.17,09 Minuten wurde Luca Mazzurana, der erste Italiener, Dritter. Der erste Südtiroler war hingegen der Sarner Eduard Rizzi (Sportler Team), der Siebter wurde.

Jedelhauser steht bei den Damen konkurrenzlos da

Bei den Damen hat Julia Jedelhauser vom Team Oberdorfer Radhaus dominiert. Die deutsche Radfahrerin kennt den Giro delle Dolomiti schon länger, schließlich hat sie ihn vor zwei Jahren gewonnen und wurde bei der letzten Ausgabe Zweite. Mit der zehntbesten Gesamtzeit hat sie den zeitgestoppten Abschnitt in 28.27,34 Minuten absolviert und ihre Favoritenrolle deutlich unterstrichen.

Die Radlerin aus Oberdorf zeigte sich nach der ersten Etappe zufrieden: „Heute ist es mir sehr gut ergangen. Nach der ersten Erfrischung wurde es mit dem Regen und dem Wind sehr kalt. Sonst waren die Temperaturen anfangs perfekt. Ich fühle mich fit, schauen wir, wie es weiter geht beim Giro.“ Hinter ihr reihten sich zwei weitere Deutsche ein. Susanne Lummer (37.50,28 Minuten) und Christine Schwenk (38.24,01 Minuten) erreichten das Ziel mit gut zehn Minuten Rückstand auf Jedelhauser. Nach dem Anstieg auf das Reiterjoch gönnten sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine kurze Pause und kehrten dann über Obereggen und das Eggental zur Messe Bozen zurück.

Der Giro delle Dolomiti wird am Dienstag, 25. Juli mit der zweiten Etappe fortgesetzt. Von der Messe Bozen erwartet die Karawane die legendäre Sellaronda, die gegen den Uhrzeigersinn absolviert wird. Gemeinsam geht es ins Grödnertal, wo in St. Christina eine kurze Pause ansteht, ehe es weiter nach Wolkenstein zum zeitgestoppten Abschnitt geht: Auf 8,6 Kilometern und 628 Höhenmetern wird der Sellajoch in Angriff genommen. Danach wird die Gruppe wieder zusammengeführt, weitere Anstiege gibt es aber noch einige: So wird das Pordoijoch, der Campolongopass und das Grödnerjoch passiert. Nach 160 Kilometern und 3350 Höhenmetern wird dann wieder die Messe Bozen erreicht.

Giro delle Dolomiti 2023: Etappe 1 – Fleimstal

Top-5 Herren

1. Florian Albecker GER/ RV Lichterfelde Steglitz e.V. 26.41,73

2.Daan Vermeulen BEL 26.52,18

3. Luca Mazzurana ITA 27.17,09

4. Iraitz Goñi Diaz ESP 27.22,11

5. Marco Uslenghi ITA / Asd Team MP Filtri 27.23,66

Top-5 Damen

1. Julia Jedelhauser GER / Oberdorfer Radhaus 28.27,34

2. Susanne Lummer GER / Team Alé Deutschland 37.50,28

3. Christine Schwenk GER 38.24,01

4. Carola Skarabela / Team Alé Deutschland GER 39.00,65

5. Evelyn Sindler AUT/ TUS Radsport Caska Feldbach 39.46,75