Erster Eindruck der Athleten ist sehr gut

Innichen – In Innichen wurden am Freitag beim Skicross Weltcup 3 Zinnen Dolomiten die ersten offiziellen Trainingsläufe durchgeführt. Somit konnte sich die internationale Skicross-Elite einen ersten Eindruck von der selektiven Piste am Haunold machen, auf der am Samstag die Qualifikation ausgetragen wird. Die spannenden Rennen sind am Sonntag, 19. und Montag, 20. Dezember auf dem Programm.

Die besten Skicrosser der Welt wurden am Freitag mit einem traumhaft schönen Wintertag beim Training willkommen geheißen. Unter den Athleten befand sich auch die aktuelle Gesamtweltcupführende der Damen, die Schwedin Sandra Naeslund. Die Skandinavierin hatte beim vergangenen Weltcup in Arosa Platz vier erzielt. Auf der 1365 Meter langen Strecke wird sie in den nächsten Tagen vor allem von der Schweizerin Fanny Smith und von der Kanadierin Brittany Phelan gejagt werden, die derzeit die Positionen 2 und 3 im Ranking innehaben. Am Start ist auch der Franzose Terence Tchiknavorian, der im Moment den Gesamtweltcup der Herren vor seinem Teamkameraden Bastien Midol und dem starken Trentiner Simone Deromedis anführt.

„Die ersten Tests verliefen sehr gut und die Athleten konnten sich mit der Strecke vertraut machen. Die Bedingungen waren ebenfalls sehr gut und das Wetter müsste laut Bericht auch in den nächsten Tagen so bleiben. Unter diesen Voraussetzungen sind die Athleten natürlich immer froh, nach Innichen zu kommen“, sagt Renndirektor Kurt Sulzenbacher. In der Tat zeigte sich die internationale Skicross-Elite nach den ersten Abfahrten am Haunold sehr zufrieden über die Pistenverhältnissen: „Die Konditionen der Strecke sind super und das Training ist sehr gut gelaufen. Ich kann es nicht erwarten, bis es endlich losgeht“, sagte etwa der Simone Deromedis, der zuletzt mit Platz fünf in Arosa und Rang drei in Val Thorens aufgezeigt hatte.

Am Samstagvormittag werden die Skicrosser die Qualifikation für die Weltcup-Rennen am Sonntag und Montag bestreiten. Es finden jeweils zwei Qualifikationen für Frauen und Männer statt. Los geht es um 10.45 Uhr mit der ersten Quali der Damen, in der die 16 Starterinnen für Sonntag ermittelt werden. Sofort im Anschluss geht es mit jener der Herren weiter, nur dass sich dann 32 Skicrosser für Sonntag qualifizieren können. Um 13.15 Uhr steht die zweite Session der Damen und Herren an, in der es um die Startplätze für Montag geht.

Spannend geht es in Innichen auch in den darauffolgenden Tagen weiter. Der Sonntag startet um 12 Uhr mit den Achtelfinals der Herren und den Viertelfinals der Damen. Am Montag geht es hingegen bereits um 11.30 Uhr los. An beiden Tagen findet direkt im Anschluss an die Finalentscheidungen die Siegerehrung statt.

Audi FIS Ski Cross Weltcup 3 Zinnen Dolomiten in Innichen

Samstag, 18.12.2021

10.45 – 12.15 Uhr: Qualifikation Rennen 1 Damen

12.15 – 13.00 Uhr: Qualifikation Rennen 1 Herren

13.15 – 14.30 Uhr: Qualifikation Rennen 2 Damen

14.30 – 15.15 Uhr: Qualifikation Rennen 2 Herren

Sonntag, 19.12.2021

12.00 – 13.20 Uhr: Finalläufe Rennen 1

Siegerehrung nach dem Rennen

Montag, 20.12.2021

11.30 – 12.50 Uhr: Finalläufe Rennen 2

Siegerehrung nach dem Rennen