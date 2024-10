Von: Ivd

Bozen – Die Saison in der Serie C der Frauen ist noch jung. Blieb der FC Südtirol bisher makellos, so mussten Ranja Fischer & Co. am 5. Spieltag den ersten Punktverlust einstecken. Gegen Riccione gab es ein Unentschieden. Die Einzelheiten erfahrt ihr auf SportNews.bz.