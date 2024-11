Erstes BJK-Cup-Halbfinale steht mit Polen-Italien fest

Von: apa

Das erste Halbfinale beim Finalturnier im Billie Jean King Cup in Malaga steht fest: Die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek sorgte mit einem in 2:39 Stunden erkämpften 7:6(4),4:6,7:5-Sieg über Linda Noskova zunächst für das 1:1 der Polinnen gegen Tschechien. Danach holte sie an der Seite von Katarzyna Kawa den entscheidenden Doppelpunkt.

“Es war ein erschöpfender Tag, aber es hat geklappt. Wir haben einen tollen Job gemacht und gewonnen”, freute sich die fünffache Grand-Slam-Siegerin Swiatek. Polen steht damit erstmals überhaupt im Halbfinale des Traditions-Frauenteambewerbs. “Es ist toll, dass wir für Polen Geschichte geschrieben haben”, sagte Swiatek.

Am Montag geht es nun gegen Italien, das sich zuvor mit einem 2:1 über Japan als erstes Team für das Halbfinale qualifiziert hatte. Das zweite Semifinale wurde am Sonntag zwischen Australien und der Slowakei bzw. Kanada und Großbritannien ermittelt.