Euregio-Wintersporttag der Freiwilligen Feuerwehren im Zeichen von Kameradschaft, Freundschaft und Miteinander

Sportliches Kräftemessen von Feuerwehrleuten in Seis am Schlern

Seis am Schlern – 2018 fand erstmals der Euregio-Wintersporttag der Freiwilligen Feuerwehren statt, bei dem sich zahlreiche Feuerwehrleute aus der Europaregion in vier verschiedenen Disziplinen – Ski Alpin, Langlauf, Rodeln und Tourenski – messen. Heute Samstag kam es zur zweiten Auflage im Südtiroler Seis am Schlern, bereits gestern Abend fand die offizielle Eröffnungsfeier samt Fahnen-Hissung und Einzug in das Kulturhaus Seis statt.

Bei den Wettkämpfen auf der Seiser Alm geht es einerseits um sportliche Leistungen, andererseits um die Stärkung des Teamgeistes, der für die Feuerwehren die Voraussetzung für ein effizientes Miteinander schafft. „Kameradschaft, Freundschaft, Respekt und gegenseitiges Verständnis werden aktiv gelebt und so füllt sich auch die Europaregion mit Leben“, zeigt sich Euregio-Präsident Günther Platter von der länderübergreifenden Veranstaltung begeistert. „Die Zusammenarbeit in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino soll nicht nur auf politischer Ebene stattfinden. Unser gemeinsames Ziel ist es vielmehr, die Menschen in unseren drei Ländern näher zusammen zu bringen – und zwar über konkrete Projekte genauso wie durch einen intensiven Austausch in Vereinen und Gemeinden. Veranstaltungen wie der Euregio-Wintersporttag der Freiwilligen Feuerwehren sind ein wichtiger Bestandteil für diesen Austausch und tragen außerdem dazu bei, das für uns so wichtige Ehrenamt vor den Vorhang zu holen“, so Platter.

In der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino gibt es 903 Freiwillige Feuerwehren, davon 359 in Tirol, 306 in Südtirol sowie 238 im Trentino, die Tag für Tag bei Unwettern, Hochwasser, Muren und Feuer bedingungslos im Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger stehen.