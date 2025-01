Europacup der am 19. und 20. Februar im Sarntal

Von: Ivd

Reinswald – Die Speed-Spezialistinnen sind auch in diesem Winter auf der Schöneben-Piste in Reiniswald im Einsatz. Am Mittwoch, 19. und Donnerstag, 20. Februar werden im Sarner Skigebiet im Rahmen des traditionsreichen Europacups zwei Super-Gs ausgetragen.

20 Jahre sind seit dem Sarner Europacup-Debüt Anfang Februar 2005 verstrichen. Damals setzten sich die Österreicherin Christine Spornring in der Abfahrt durch (02.02.2005), während tags darauf im Super-G ihre Nationalmannschaftskollegin Selina Heregger die Oberhand behielt. Mittlerweile ist man in Reinswald bei Ausgabe Nummer 19 einer der traditionsreichsten Europacup-Etappen angekommen. Auf der Schöneben-Piste wird heuer im Rahmen von zwei Super-Gs um den Tagessieg und wichtige Zähler für die Gesamtwertung gefahren. Die Startzeit der beiden Rennen wurde auf 10.00 Uhr festgelegt.

Die letzte Siegerin in Reinswald war im Vorjahr eine „Azzurra“. Asja Zenere gewann den ersten Super-G, während das zweite Rennen wetterbedingt abgesagt werden musste. Der vierte Europacup-Erfolg der Athletin der Sportgruppe der Carabinieri war in zweierlei Hinsicht eine Premiere. Zum einen handelte es sich um Zeneres ersten Europacup-Sieg im Super-G. Und zum anderen war es der erste Triumph einer italienischen Rennläuferin im Sarntal, die gleichzeitig eine Siegesserie von acht Erfolgen (auf acht ausgetragene Super-Gs) der österreichischen Nationalmannschaft beendete. Um herauszufinden, wer sich in diesem Winter durchsetzen wird, müssen sich die Skifans aus nah und fern noch etwas mehr als einen Monat gedulden.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Die Veranstalter stecken aktuell mitten in den Vorbereitungen für das große Südtiroler Ski-Fest, damit die Rennläuferinnen auch bei der 19. Ausgabe des Europacups wie gewohnt optimale Bedingungen auf und abseits der Rennstrecke vorfinden werden. Das Team um Koordinator Luis Hofer hat in den vergangenen 20 Jahren sehr viel Erfahrung sammeln können. 2005 und 2006 gastierten die Damen im Rahmen von Europacup-Rennen im Sarntal. Von 2007 bis 2014 und nach einem Jahr Pause 2016 gastierten hingegen die Männer der zweithöchsten Rennserie im Alpinen Skisport im Sarner Skigebiet.

Im Februar 2017 wurde in Reinswald sogar das Europacup-Finale in den schnellen Disziplinen für Männer und Frauen organisiert. Danach waren wieder die Männer zu Gast, ehe 2020 und seit 2022 neuerlich die Damen auf den perfekt präparierten Sarner Pisten im Einsatz sind. „Wir wissen das Vertrauen von Seiten des internationalen Ski- und Snowboardverbandes FIS sehr zu schätzen. Diese Rennen haben für unser Tal eine sehr große Bedeutung. Schon allein wegen der zahlreichen Nächtigungen, die wir gewöhnlich in einer touristischen Nebensaison generieren. Wir danken auch unseren vielen Sponsoren und Partnern, sowie den vielen Freiwilligen, die uns die Ausrichtung des Europacups überhaupt erst ermöglichen. Und natürlich geht auch an die Bergbahnen Reinswald ein Dank, die mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirklich perfekte Pisten vorbereitet“, erklären die Veranstalter, die alle Skibegeisterten zu den Europacuprennen der Damen am 19. und 20. Februar ins Sarntal einladen.