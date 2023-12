Europacup Slaloms im Ahrntal: Siegerin ist die Französin Doriane Escane

Ahrntal – Der zweite Europacup Slalom der Damen fand heute bei perfekten Bedingungen auf der Goasleitn-Piste in der Skiworld Ahrntal statt. Strahlende Siegerin ist die Französin Doriane Escane, die sich vor der Vortagessiegerin Nicole Good aus der Schweiz und einer weiteren Französin Marion Chevrier durchsetzen konnte.

Das internationale Starterfeld fand auf der selektiven Goasleiten Piste im Ahrntal erneut von der ersten bis zur letzten Nummer beste Pistenverhältnisse vor. Das zweite Rennen stand dabei ganz im Zeichen der französischen Skidamen. Im ersten Durchgang waren die Top-10 dicht gedrängt innerhalb einer halben Sekunde, mit Marion Chevrier aus Frankreich an der Spitze, gefolgt von Selina Egloff (Schweiz) und Charlie Guest (UK). In einem an Spannung kaum zu überbietenden zweiten Lauf wurde die Französin noch von ihrer Landsfrau Doriane Escane abgefangen, die bereits beim ersten Rennen als Drittplatzierte glänzen konnten. Den zweiten Platz sicherte sich die Vortagessiegerin Nicole Good (+0.26) die Marion Chevrier (+0.29) knapp auf Distanz halten konnte. Die italienischen Damen haben mit Lucrezia Lorenzi (+0.31) und Anita Gulli (+0.35) auf dem vierten und fünften Platz nur knapp das Podest verpasst.

1. Platz: DORIANE ESCANE (FRA)

2. Platz: NICOLE GOOD (SUI)

3. Platz: MARION CHEVRIER (FRA)