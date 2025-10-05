Aktuelle Seite: Home > Sport > Everton beendet lange Ungeschlagen-Serie von Glasners Palace
Glasners Eagles müssen nach 19 Partien wieder als Verlierer vom Platz

Everton beendet lange Ungeschlagen-Serie von Glasners Palace

Sonntag, 05. Oktober 2025 | 17:09 Uhr
Glasners Eagles müssen nach 19 Partien wieder als Verlierer vom Platz
Von: apa

Everton hat es geschafft und den Kristallpalast von Oliver Glasner erstmals nach 19 Pflichtspielen ohne Niederlage zum Einsturz gebracht. In der siebenten Runde der englischen Fußball-Premier-League am Sonntag gewann Everton zuhause dank später Tore von Iliman Ndiaye (76./Elfmeter) und Jack Grealish (93.) mit 2:1 und kam Glasners Tabellenfünften bis auf einen Punkt nahe. Palace war durch Daniel Munoz (37.) lange auf Kurs Richtung Sieg gelegen, der Platz zwei gebracht hätte.

