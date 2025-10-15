Ex-RTL-Weltmeister Mathieu Faivre beendet Karriere

Von: apa

Der Franzose Mathieu Faivre hat am Mittwoch seinen Rücktritt vom alpinen Skisport erklärt. Der 33-Jährige gab diesen Schritt auf seinem Instagram-Kanal bekannt. Dort sprach er vom “Ende eines schönen Kapitels”, die Entscheidung sei ihm aber nicht leicht gefallen. Der Riesentorlauf-Spezialist hat in seiner Karriere drei WM-Titel (Team 2017, RTL 2021, Parallel 2021), zwei Weltcup-Rennen sowie bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 RTL-Bronze gewonnen.

Mit dem olympischen Medaillengewinn habe er erreicht, “wonach ich mich immer gesehnt habe”, erklärte Faivre. Dadurch sei er in ein Loch gefallen, meinte der Techniker, der zuletzt nicht mehr richtig in Schwung gekommen war. Eineinhalb Wochen vor Saisonbeginn zog Faivre daher einen Schlussstrich.