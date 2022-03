Fackellauf für Neustart, Frieden und Miteinander

Bozen – Die Etappe des Fackellaufs von Special Olympics, der weltweit größten Sportorganisation für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, in Bozen war eine emotionale und alle verbindende Veranstaltung.

Der Fackellauf weist auf die diesjährigen Sommerspiele in Turin vom 4. bis 9. Juni hin. Er steht unter dem Motto: Neustart, Frieden und Miteinander unter den Völkern. 44 Etappen sind in ganz Italien vorgesehen, bis die Fackel der Verbundenheit schließlich in Juni in Turin ankommt.

Der Fackellauf am 21.03.2022 in Bozen führte von der Talferbrücke auf den Waltherplatz und war von vielen unserer Athletinnen und Athleten begleitet, die Fackel trugen in der Staffel unsere Athleten, die für die internationalen Winterspiele in Kazan nominiert waren: Laurin Schedereit vom SC Meran, Peter Schroffenegger von der Lebenshilfe und Georg Verginer von Sport & Friends. Diese Spiele konnten leider zuerst aufgrund von Covid, dann aufgrund des Krieges nicht stattfinden. Den Staffellauf begleiteten auch Anton Bernard, gewesener Kapitän vom HCB, Hannes Fink, Kapitän vom FC Südtirol, Kathrin Ress, Basketballerin und Trainerin. Von der UISP vertreten waren die Tigers, die Yankees, die Amigos di Matteo und die Basket-Gruppe. Für eine tolle Gesangseinlage sorgte zudem Alice Scapin von der UISP.

Viele Ehrengäste, allen voran der Landeshauptmann Arno Kompatscher und der Bürgermeiste Renzo Caramaschi haben uns auch die Ehre gemacht. Unsere wichtigsten aber waren die Athletinnen und Athleten vom SSV Brixen, der Lebenshilfe, vom SC Meran, Sport & Friends, von der UISP, von der Sportgruppe für Körperbehinderte, die in Peking die erfolgreichste europäische Mannschaft gewesen sind. Dank dieser Gruppen und Organisationen, ihrer Vertreterinnen und Vertreter im Team von Special Olympics Südtirol war es uns möglich, dies zu organisieren.

Diesem Team gehören an:

• Bereich Schule vertreten: Michaela Kofler und Elda Letrari

• Bereich Familie: Hansjörg Elsler

• Bereich Technik: Matthias Haller und Luise Markart

• Bereich Organisation: Roland Schoffenegger und Josef Platter

• Bereich Ehrenamtliche: Verena Harrasser und Karin Hört

• Medizinisch-psychisch-pädagogischen Bereich: Claudia Cantisani und Elisa Lanera

• VSS Referent für Behindertensport, Markus Kompatscher

• Präsidentin von Special Olympics Südtirol ist Martha Stocker