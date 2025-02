Fackellauf in Meran anlässlich der Welt-Winter-Spiele

Von: luk

Meran – Es waren an die 250 Läuferinnen und Läufer, die heute mit ihrem Community Run durch die Altstadt von Meran auf die Welt-Winterspiele von Special Olympics in Turin aufmerksam machten. Läufer und Läuferinnen mit und ohne Beeinträchtigung bestritten diesen Lauf gemeinsam und vermittelten dadurch beispielhaft die Botschaft des inklusiven Miteinanders. Martha Stocker, Präsidentin von Special Olympics Südtirol, zeigte sich sehr erfreut über die so zahlreiche Teilnahme und bedankte sich dafür ganz besonders bei Hansjörg Elsler, dem Sektionsleiter für Menschen mit Beeinträchtigung vom SC Meran für die großartige Vorbereitung. Einen Dank richtete sie auch an Nadia und Paola von Only Dance, die mit dem Beitrag Ihrer TänzerInnen die Veranstaltung bereicherten.

Der Lauf durch die Stadt wurde von zahlreichen Kameras begleitet und mit großem Applaus kamen alle beim Kurhaus an, wo Martha Stocker auch auf die verschiedenen Orte, an denen die Winterspiele stattfinden, hinwies. Floorball, Eiskunst- und Eisschnelllauf finden in Turin statt, Snowboard und Sporttanz in Bardonecchia, Langlauf in Pragelato, Ski Alpin und Schneeschuhlauf in Sestriere.

Hansjörg Elsler stellte dann, zusammen mit Nadia Bozza von Only Dance, unsere TeilnehmerInnen Martina Zambarda, Laurin Schedereit, Peter Schroffenegger und Georg Verginer vor. Mit dabei war auch Ugo Valentini aus dem Trentino, der auch Teilnehmer in Turin ist.

Die Stadtgemeinde Meran hat dieses Event nicht nur großzügig unterstützt, sie war auch mit den höchsten Repräsentanten vertreten, die auch ihre Grußworte an die Anwesenden richteten. Es waren dies der Bürgermeister Dario Dal Medico und die Vize-Bürgermeisterin Katharina Zeller, die sich beide erfreut zeigten, dass diese Veranstaltung in Meran stattfinden konnte. Auch Sport-Stadtrat Nerio Zaccaria war bei unserer Veranstaltung anwesend.

Höhepunkte waren dann eine Tanzvorführung, der Schwur, vorgetragen in deutscher und italienischer Sprache, und schließlich die Entzündung der Fackel, des olympischen Feuers. Wie auch in allen anderen Regionen, geschah dies pünktlich um 12:00 Uhr. Der Community Run schloss schließlich hymnisch mit einem gemeinsamen “We are the Champions” ab.

Einen Dank richtete Martha Stocker dann auch an den VSS – Verband der Sportvereine Südtirols für die immer großartige Begleitung, an den SC Meran, der zahlreich vertreten war, und an alle Sponsoren, die uns unterstützt haben.