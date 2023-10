Fassa fügt AHL-Spitzenreiter Zell erste Niederlage zu

Fassa – Der SHC Fassa Falcons fügte dem Tabellenführer EK Zeller Eisbären mit einem 6:5 Shootout-Sieg die erste Saisonniederlage zu. Der HDD SIJ Acroni Jesenice ist nach einem Overtimesieg gegen den EC Bregenzerwald weiterhin der erste Verfolger. Das EC-KAC Future Team feierte den zweiten überraschend klaren Erfolg am Stück. Außerdem verbuchten der EHC Lustenau, die Hockey Unterland Cavaliers, die Steel Wings Linz AG und die Red Bull Hockey Juniors Siege.

Dem SHC Fassa Falcons gelang es als erstem Team dem EK die Zeller Eisbären eine Niederlage zuzufügen. Dafür benötigte es allerdings ein hartes Stück Arbeit und zahlreiche Tore. Zell ging in dieser Begegnung in Summe fünfmal in Führung. Jesenice hatte aber immer die passende Antwort parat und glich fünfmal aus. Nach einer torlosen Overtime sorgte Edgar De Toni für die Entscheidung im Penalty Shootout.

Lustenau gewinnt gegen Ritten

Der EHC Lustenau drehte zum zweiten Mal am Stück eine Begegnung. Gegen die Rittner Buam SkyAlps lagen die Vorarlberger nach einem torlosen ersten Abschnitt zunächst mit 0:1 zurück. Ein Shorthander drehte aber dann die Begegnung und Lustenau feierte schließlich einen 3:1 Erfolg – ihr erster Sieg in Ritten seit zweieinhalb Jahren. In der Tabelle konnte damit der Rückstand auf „die Buam“ geschlossen werden.

Jesenice verbucht OT-Sieg über Bregenzerwald

Der EC Bregenzerwald musste die zweite OT-Niederlage binnen 24 Stunden hinnehmen. Nachdem sich dir Vorarlberger am Freitag gegen HK RST Pellet Celje geschlagen geben musste, kämpften sich die Österreicher gegen den amtierenden Meister Jesenice erneut bis in die Overtime. Erst 13 Sekunden vor dem vermeintlichen Ende brachte Janick Wernicke sein Team mit dem 3:3 in die Verlängerung. Dort sorgte Zan Jezovsek für die Entscheidung für Jesenice.

Deutliche Siege für Unterland und Klagenfurt

Die Hockey Unterland Cavaliers meldeten sich nach zuletzt drei Niederlagen am Stück eindrucksvoll zurück. Gegen den HC Meran/o setzten sich die Cavaliers mit 6:1 durch. Aleksi Käyrä traf für Unterland doppelt.

Das EC-KAC Future Team feierte den zweiten überraschend klaren Erfolg am Stück. Nach dem 6:1 Sieg am Donnerstag gegen Gröden, legten die Kärntner einen 5:1 Erfolg über den favorisierten EC Stadtwerke Kitzbühel nach. Lukas Waschnig traft für den EC-KAC doppelt.

Knapper Sieg für Linz

Die Steel Wings Linz AG feierte am Samstagabend seinen ersten Sieg nach regulärer Spielzeit. Gegen Liganeuling HK RST Pellet Celje setzten sich die Oberösterreicher knapp mit 2:1 durch. Trotz einer deutlichen spielerischen Überlegenheit in der ersten Hälfte des Spiels kamen die Steel Wings nicht über ein 1:1 hinaus. In der 33. Minute sorgte dann Dominik Stöttner für das Game-Winning-Goal. Linz hielt am 2:1 fest – in den weiteren 27 Minuten der Begegnung konnte kein Tor mehr erzielt werden.

Red Bull Hockey Juniors gewinnen Duell gegen rote Laterne

Die Red Bull Hockey Juniors gewannen das Duell gegen den letzten Tabellenplatz den HC Gherdeina Hockey mit 5:3. Den deutlich besseren Start erwischten aber zunächst noch die Gastgeber aus Gröden, die nach 25 Minuten mit 2:0 führten. Die Juniors drehten die Begegnung mit fünf Toren am Stück. Jesse Helander und Vasily Zelenov verbuchten jeweils einen Doppelpack.

Alps Hockey League | 07.10.2023:

Rittner Buam SkyAlps – EHC Lustenau 1:3 (0:0,1:1,0:2)

Referees: BENVEGNU, RICCO, Fecchio, Grisenti.

Goals RIT: 1:0 RIT Giacomuzzi A. (25:15 / Spinell M. ,Lobis A. / EQ)

Goals EHC: 1:1 EHC Öhrvall H. (36:49 / Johansson M. ,Krammer A. / SH), 1:2 EHC Wilfan M. (55:57 / Johansson M. ,Alasaari F. / PP), 1:3 EHC Johansson M. (59:48 / Alasaari F. / EQ)

HDD SIJ Acroni Jesenice – EC Bregenzerwald 4:3 OT (1:1,1:1,1:1,1:0)

Referees: MILOVANOVIC, SCHWEIGHOFER, Jeram, Wucherer.

Goals JES: 1:1 JES Pance E. (10:00 / Svetina E. ,Planko D. / EQ), 2:1 JES Pance E. (20:21 / Sodja U. / EQ), 3:2 JES Jezovsek Z. (55:18 / Selan M. ,Logar M. / PP), 4:3 JES Jezovsek Z. (63:02 / Selan M. ,Cimzar T. / PP)

Goals ECB: 0:1 ECB Ranftl F. (05:33 / Schlögl R. ,Zwerger J. / EQ), 2:2 ECB Lipsbergs R. (33:44 / Ossipov R. ,Embrich E. / PP), 3:3 ECB Wernicke J. (59:47 / Embrich E. ,Tschofen M. / PP)

Hockey Unterland Cavaliers – HC Meran/o Pircher 6:1 (3:0,1:0,2:1)

Referees: HOLZER, SPIEGEL, Hesina, Rinker.

Goals HCU: 1:0 HCU Käyrä A. (09:38 / Hällfors E. ,Kaufmann M. / EQ), 2:0 HCU Galassiti D. (19:25 / Kaufmann M. / SH), 3:0 HCU Käyrä A. (19:59 / Matonti M. / EQ), 4:0 HCU Hällfors E. (39:53 / Sullmann M. ,Peiti S. / EQ)

Goals HCM: 4:1 HCM Anderson C. (52:10 / Tomasini P. ,Borgatello C. / EQ)

EC-KAC Future Team – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 5:1 (1:0,2:1,2:0)

Referees: BULOVEC, WENUSCH, Kanyo, Legat.

Goals KFT: 1:0 KFT Waschnig L. (14:50 / unassisted / EQ), 2:0 KFT Kramer N. (20:39 / Siftar A. ,Klassek T. / PP), 3:0 KFT Waschnig L. (26:45 / Slivnik L. ,Malle M. / EQ), 4:1 KFT Lippitsch J. (42:22 / Siftar A. ,Klassek T. / EQ), 5:1 KFT Pilloni Y. (56:10 / Siftar A. / PP)

Goals KEC: 3:1 KEC Niemelä J. (38:51 / Kuronen J. / EQ)

Steel Wings Linz AG – HK RST Pellet Celje 2:1 (1:0,1:1,0:0)

Referees: MEIXNER, WUNTSCHEK, Moidl, Preiser.

Goals SWL: 1:0 SWL Sticha T. (19:31 / Söllinger P. ,Persson W. / EQ), 2:1 SWL Stöttner D. (32:24 / Haiböck M. ,Feldbaumer M. / EQ)

Goals HKC: 1:1 HKC Sotlar J. (23:20 / Mintautiskis M. ,Brandner J. / PP)

EK Die Zeller Eisbären – SHC Fassa Falcons 5:6 SO (2:1,3:3,0:1,0:0,0:1)

Referees: BAJT, RUETZ, Arlic, Bergant.

Goals EKZ: 1:0 EKZ Lahoda A. (00:56 / Alagic A. ,Cuma T. / EQ), 2:1 EKZ Huard N. (06:48 / Wilenius T. ,Ban D. / EQ), 1:0 EKZ Lahoda A. (00:56 / Alagic A. ,Cuma T. / EQ), 3:2 EKZ Wilenius T. (26:22 / Huard N. ,Egger M. / EQ), 4:3 EKZ Putnik P. (32:46 / Cuma T. ,Lahoda A. / EQ), 5:4 EKZ Huard N. (37:22 / Cuma T. ,Ban D. / EQ)

Goals SHC: 1:1 FAS Selin S. (03:45 / Forte F. / EQ), 2:2 FAS Rossi S. (23:39 / Sylwander J. ,Selin S. / PP), 3:3 FAS Selin S. (28:01 / Forte M. / EQ), 4:4 FAS Selin S. (33:14 / Sylwander J. ,De Toni E. / EQ), 5:5 FAS Forte M. (47:41 / Kustatscher D. / EQ), 5:6 FAS De Toni E. (65:00 / GWS)

HC Gherdeina valgardena.it – Red Bull Hockey Juniors 3:5 (1:0,1:3,1:2)

Referees: LAZZERI, PIRAS, Fleischmann, Vignolo.

Goals GHE: 1:0 GHE Luisetti M. (03:57 / De Luca A. ,McGowan B. / EQ), 2:0 GHE McGowan B. (25:09 / Luisetti M. ,De Nardin E. / EQ), 3:5 GHE De Luca A. (54:22 / Luisetti M. ,McGowan B. / EQ)

Goals RBJ: 2:1 RBJ Cernik D. (26:17 / unassisted / PP), 2:2 RBJ Helander J. (27:34 / Hörl L. ,Assavolyuk D. / EQ), 2:3 RBJ Zelenov V. (36:10 / Assavolyuk D. / EQ), 2:4 RBJ Helander J. (41:14 / Assavolyuk D. ,Zelenov V. / EQ), 2:5 RBJ Zelenov V. (43:43 / Assavolyuk D. ,Helander J. / EQ)