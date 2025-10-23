Aktuelle Seite: Home > Sport > FBI-Razzia: NBA-Coach Billups und Miamis Rozier verhaftet
FBI-Razzia: NBA-Coach Billups und Miamis Rozier verhaftet

Donnerstag, 23. Oktober 2025 | 18:08 Uhr
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SOOBUM IM
Von: APA/dpa/Reuters

Im Rahmen einer großangelegten FBI-Untersuchung zu verbotenen Sportwetten und illegalem Glücksspiel ist der Trainer des NBA-Clubs Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, festgenommen worden. Wie die US-Bundespolizei in New York weiter mitteilte, gehört auch Basketball-Profi Terry Rozier von den Miami Heat zu den Festgenommenen. Die Untersuchungen richten sich gegen insgesamt mehr als 30 Personen.

“Es handelt sich um illegale Glücksspiel- und Sportwettenmanipulationen, die sich über Jahre hinweg erstreckten”, erklärte FBI-Direktor Kash Patel. Die Behörden ermittelten jahrelang in elf Bundesstaaten. Billups soll in New York an manipulierten Pokerspielen, an denen die Mafia beteiligt gewesen sein soll, teilgenommen haben. Unter den Verhafteten befinden sich den Angaben zufolge auch 13 Personen, die der Mafia zugeordnet werden. Die Spiele sollen mit modernster Technologie durchgeführt worden sein, darunter Röntgengeräte zum Auslesen der verdeckt auf dem Tisch liegenden Karten und manipulierte Mischmaschinen, erklärte ein Staatsanwalt.

Der 49-jährige Billups trainiert Portland im fünften Jahr und war als Spieler sehr erfolgreich. 2004 wurde er mit den Detroit Pistons NBA-Meister, er gehört auch der Hall of Fame an. Rozier kam beim Saisonauftakt der Heat am Mittwochabend bei den Orlando Magic nicht zum Einsatz. Gegen ihn hatte es bereits im März 2023 Ermittlungen der Liga wegen auffälliger Wetten von anderen Personen gegeben, bei denen es um die Zahl seiner erwarteten Punkte, Rebounds und Vorlagen in einem Spiel ging. Rozier hatte die fragliche Partie frühzeitig verlassen und eine Verletzung als Grund angegeben. Ein Fehlverhalten wurde ihm damals nicht zur Last gelegt.

