FC Barcelona verliert daheim gegen Las Palmas 1:2

Von: apa

Der FC Barcelona hat am Samstag in der spanischen Fußball-Meisterschaft zumindest virtuell die Tabellenführung verloren. Die Katalanen kassierten gegen Nachzügler Las Palmas eine 1:2-Niederlage und liegen damit weiterhin vier Punkte vor Real Madrid. Der Titelverteidiger hat allerdings zwei Partien in der Hinterhand. Sandro Ramirez (49.) und Fabio Silva (67.) erzielten die Tore der Gäste, für Barca war ein Treffer von Raphinha (61.) zu wenig.

Das Team von Hansi Flick hat aus den jüngsten drei Runden nur einen Zähler geholt. Vorerst neuer Zweiter, zwei Zähler hinter Barca, ist Atletico Madrid. Clement Lenglet (26.), Julian Alvarez (35.), Rodrigo de Paul (37.), Antoine Griezmann (52.) und “Joker” Alexander Sörloth (92.) machten einen 5:0-Kantersieg bei Schlusslicht Real Valladolid perfekt.