FC Südtirol sichert Punkt gegen Mantova

Von: fra

Mantova/Bozen – Der FC Südtirol hat am Samstagnachmittag beim Tabellenvorletzten Mantova ein 1:1-Unentschieden erreicht. Beim Saisondebüt des 37-jährigen Giacomo Poluzzi avancierte der Torhüter zum Matchwinner: Mantova traf in 25 Versuchen nur einmal ins Tor, während der FCS aus einer starken Kopfballchance von Pecorino in der 40. Minute die Führung erzielte.

Das Spiel begann für den FCS holprig. Mantova dominierte die erste Halbzeit, traf dreimal die Latte und setzte die junge Abwehr des FCS unter Druck. In der ersten Halbzeit verteidigte eine Dreierkette mit Davide Mancini, Filipe Bordon und Federico Davi, während der erfahrene Andrea Masiello erst in der zweiten Halbzeit zurückkehrte.

Die Führung für den FC Südtirol fiel kurz vor der Pause, als Simone Davi eine präzise Flanke auf Pecorino schlug, der den Ball per Kopf im Tor unterbrachte. Nach der Halbzeitpause gelang Mantova durch Ruocco der Ausgleich, als er einen abgelegten Ball flach ins rechte Eck schoss – Poluzzi war zwar noch dran, konnte den Treffer aber nicht verhindern.

Trotz der offensiven Dominanz Mantovas rettete Poluzzi in seinem 185. Pflichtspiel für den FC Südtirol mehrfach bravourös und sicherte seinem Team einen wichtigen Punkt. Mit nun 10 Punkten im Tabellenmittelfeld wartet der FCS weiterhin auf den dritten Sieg in Serie. Nächster Gegner ist am kommenden Samstag Cesena.