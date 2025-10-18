Aktuelle Seite: Home > Sport > FC Südtirol sichert Punkt gegen Mantova
Poluzzi glänzt im Tor

FC Südtirol sichert Punkt gegen Mantova

Samstag, 18. Oktober 2025 | 17:25 Uhr
FCS Mantova Poluzzi
FC Südtirol / Facebook
Schriftgröße

Von: fra

Mantova/Bozen – Der FC Südtirol hat am Samstagnachmittag beim Tabellenvorletzten Mantova ein 1:1-Unentschieden erreicht. Beim Saisondebüt des 37-jährigen Giacomo Poluzzi avancierte der Torhüter zum Matchwinner: Mantova traf in 25 Versuchen nur einmal ins Tor, während der FCS aus einer starken Kopfballchance von Pecorino in der 40. Minute die Führung erzielte.

Das Spiel begann für den FCS holprig. Mantova dominierte die erste Halbzeit, traf dreimal die Latte und setzte die junge Abwehr des FCS unter Druck. In der ersten Halbzeit verteidigte eine Dreierkette mit Davide Mancini, Filipe Bordon und Federico Davi, während der erfahrene Andrea Masiello erst in der zweiten Halbzeit zurückkehrte.

Die Führung für den FC Südtirol fiel kurz vor der Pause, als Simone Davi eine präzise Flanke auf Pecorino schlug, der den Ball per Kopf im Tor unterbrachte. Nach der Halbzeitpause gelang Mantova durch Ruocco der Ausgleich, als er einen abgelegten Ball flach ins rechte Eck schoss – Poluzzi war zwar noch dran, konnte den Treffer aber nicht verhindern.

Trotz der offensiven Dominanz Mantovas rettete Poluzzi in seinem 185. Pflichtspiel für den FC Südtirol mehrfach bravourös und sicherte seinem Team einen wichtigen Punkt. Mit nun 10 Punkten im Tabellenmittelfeld wartet der FCS weiterhin auf den dritten Sieg in Serie. Nächster Gegner ist am kommenden Samstag Cesena.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
66.000 Menschen konnten sich der Anziehungskraft nicht entziehen
Kommentare
48
66.000 Menschen konnten sich der Anziehungskraft nicht entziehen
Todesfall Leon Moser: Obduktion bestätigt tödliches Quetschtrauma
Kommentare
39
Todesfall Leon Moser: Obduktion bestätigt tödliches Quetschtrauma
Vergütung der Abgeordneten: Keine Änderungen in Sicht
Kommentare
37
Vergütung der Abgeordneten: Keine Änderungen in Sicht
Gerichtsurteil im Fall “Twenty”: Millionenklage gegen Bozen
Kommentare
35
Gerichtsurteil im Fall “Twenty”: Millionenklage gegen Bozen
Die Fleischfrage nach dem Wildunfall
Kommentare
28
Die Fleischfrage nach dem Wildunfall
Anzeigen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Herbstzeit ist Kastanienzeit:
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 