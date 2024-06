FC Südtirol und Paolo Bravo verlängern

Von: luk

Bozen – Der FC Südtirol und Sportdirektor Paolo Bravo gehen weiterhin gemeinsam Wege. Die beiden Parteien haben sich auf eine Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2027 geeinigt. Das vorherige Abkommen wäre mit Ende der Saison 2024/25 ausgelaufen.

Paolo Bravo, geboren am 12. Februar 1974 in Brescia, ist seit Anfang 2018 als Sportdirektor des FC Südtirol tätig. In den letzten sechs Jahren hat der ehemalige Profifußballer maßgeblich zum sportlichen Wachstum des Vereins beigetragen.

In der ersten Saison unter der sportlichen Leitung von Bravo erreichte der FCS den zweiten Tabellenplatz in der Serie C und kämpfte sich bis in Halbfinale der Playoffs vor. In der darauffolgenden Spielzeit beendete man die Meisterschaft auf Platz 6 und qualifizierte sich erneut für die Aufstiegsspiele. In den folgenden Jahren erzielten die Weißroten einen vierten und einen dritten Platz in der Serie C, jeweils mit Qualifikation für die Playoffs.

Zu Beginn der Saison 2021/22 stellte Bravo den Kader zusammen, der am Ende der Meisterschaft den Titel holte und den ersten, historischen Aufstieg des Vereins in die Serie B besiegelte. In der Debütsaison in der zweiten Liga beendete der FCS die Meisterschaft auf dem spektakulären sechsten Platz und kämpfte sich bis ins Halbfinale der Playoffs vor. In der gerade abgelaufenen Spielzeit wurde das große Saisonziel erreicht, indem der Verbleib in der Serie B vorzeitig gesichert werden konnte.

Der FC Südtirol und Paolo Bravo haben sich entschieden, die erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen und den Vertrag um weitere zwei Jahre zu verlängern.