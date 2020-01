FCS-Berretti verlieren zuhause gegen Albinoleffe

Eppan/Bozen/Carpi – An diesem Wochenende, genauer gesagt am Samstag, den 18., und Sonntag, den 19. Jänner 2020, waren die Berretti-Mannschaft sowie die nationalen Unter 17- und Unter 15-Teams des FC Südtirol in ihren jeweiligen Meisterschaften im Einsatz. Die älteste Jugendmannschaft empfing dabei Albinoleffe und unterlag trotz guter Leistung, während die U17 und die U15 bei Carpi gastierten. Die Unter 17 holten beim 2:2-Remis einen Punkt, die Unter 15 verlor mit 1:3.

BERRETTI

Die Berretti-Meisterschaft hat nach etwas mehr als einem Monat Pause mit dem 12. Spieltag wieder Fahrt aufgenommen. Die Weiß-Roten von Mister Giampaolo Morabito trafen dabei zuhause auf Albinoleffe und unterlagen mit 0:2. Die Partie im FCS Center war ausgeglichen und wurde durch einzelne Aktionen entschieden, die zugunsten der Bergamaschi ausfielen, einem der absoluten Top-Teams des Kreises, das im Schnitt ein Jahr älter und erfahrener als die Weiß-Roten ist. Die Gäste gingen in der 10. Minute durch Fondi in Führung – das 0:2 fiel in Spielminute 67, als der Unparteiische eine Grätsche eines FCS-Spielers, der mit derselben den Ball traf, als regelwidrig und foulwürdig einstufte und auf Elfmeter entschied, den Berbenni auch verwandelte. Damit war der Deckel auf eine Partie drauf, die noch einen weiteren zweifelhaften Zwischenfall bot: Die Gäste haben an vier verschiedenen Momenten gewechselt.

FC SÜDTIROL – ALBINOLEFFE 0:2 (0:1)

FC SÜDTIROL: Grbic, Ronci (46. Gambato), Colucci, Gabrieli, Sade, Jamai (78. Simonetta), Calabrese, Truzzi (63. Ghiotti), Bertuolo, Grezzani, Giocondo

Auf der Ersatzbank: Pircher, Brunialti, Cernetti, Catino, Saad, Adi

Trainer: Giampaolo Morabito

ALBINOLEFFE: Carlini, Maffi (66. Micheli), Bonazzi, Rodolfi, Bertocchi, Ghezzi, Regantini (80. Cattaneo), Piccoli, Fondi (56. Njie), Poma (63. Baggetta), Berbenni

Auf der Ersatzbank: Paganessi, Viganò, Giunta, Zoma, Muzio, Toure

Trainer: Biava

SCHIEDSRICHTER: Tonini aus Bozen (Die Assistenten: Picca aus Meran & Macri aus Bozen)

TORE: 0:1 Fondi (10.); 0:2 Berbenni (67., Foulelfmeter)

UNTER 17

Die Unter 17 von Mister Paolo Goisis spielte in Carpi – nach zuletzt drei Siegen in Folge – 2:2-Unentschieden. Forchigioni eröffnete den Torreigen, Sartori gleicht kurz vor der Halbzeit aus. Nach Wiederanpfiff gingen die Weiß-Roten gar zwischenzeitlich in Führung, bevor Carpi durch Sassi zum 2:2-Endstand ausgleichen konnte

CARPI – FC SÜDTIROL 2:2 (1:1)

CARPI: Ferretti, Malavasi, Mazzali, Deratti, Castorri, Dall’Asta, De Siati (90. Rrushi), Macario, Mengoli (46. Albertini), Forchigione (90. Libonati), Sassi (75. Arcopinto)

Auf der Ersatzbank: De Prisco, Vitiello, Grassi, Grazia

Trainer: Alessandro Bertoni

FC SÜDTIROL: Pircher, Bacher, Sinn (84. Bazzanella), Heinz, Sonnenburger, Bussi, Sartori, Cominelli (63. Salaris), Violino (63. Lohoff), Margoni (75. Vasilico), Vinciguerra

Auf der Ersatzbank: Marano, Hannachi

Trainer: Paolo Goisis

SCHIEDSRICHTER: Mozzillo Pasquale aus Reggio Emilia

TORE: 1:0 Forchigioni (14.), 1:1 Sartori (35.), 1:2 Margoni (55.), 2:2 Sassi (59.)

UNTER 15

Die Mannschaft von Mister Davide Reffatto verliert bei Carpi mit 1:3. Die Hausherren gingen zunächst durch Parraccino in Führung, die Weiß-Roten glichen zwischenzeitlich durch einen verwandelten Elfmeter von Rottensteiner aus. Die Emiliani taten es den Gästen gleich und gingen ihrerseits durch einen Strafstoß erneut in Front – Caligiuri blieb zwei Minuten vor Ende der ersten Hälfte eiskalt. In den Schlussminuten markierte der neu in die Partie gekommene Sollini den 3:1-Endstand.

CARPI – FC SÜDTIROL 3:1 (2:1)

CARPI: Castellani, Amedei (64. Caruso), Corradini, Carnevali, Jaouadi, Valentini, Sternieri (64. Colistra), Caputo (64. Bellinati), Parracino (49. Frazzoni), Caligiuri (70. Marinelli), Ferrari (49. Sollini)

Auf der Ersatzbank: Mantovan, Diazzi, Borsari

Trainer: Gian Loris Rossi

FC SÜDTIROL: Harrasser, Jakomet (66. Theiner), Tschigg (49. Giacomin Slemmer), Buccella, Rottensteiner, Prosch (49. Obexer), Loncini, Bruni (58. Arman), Messner (58. Reale), Uez (66. Deporta), Straudi (36. Guarnaccia)

Auf der Ersatzbank: Dregan, Villgrater

Trainer: Paolo Goisis

SCHIEDSRICHTER: Albrizio Amedeo aus Bologna

TORE: 1:0 Parracino (13.), 1:1 Rottensteiner (30., Elfmeter), 2:1 Caligiuri (33., Elfmeter), 3:1 Sollini (73.)