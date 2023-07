FCS bezwingt St. Georgen mit 9:0

Ratschings – Am Donnerstagabend bestritten die Weißroten in Stange bei Ratschings das zweite Testspiel der Sommervorbereitung.

Heute am späten Nachmittag hat der FC Südtirol das zweite Testspiel der neuen Saison 2023/24 absolviert. Die Weißroten, für die am morgigen Freitag die erste Phase der Sommervorbereitung im Ridnauntal zu Ende geht, trafen in der Sportzone von Stange bei Ratschings auf den Oberligaverein St. Georgen.

Das Match zwischen dem FC Südtirol und den „Jergina“ endete mit einem 9:0-Erfolg (2:0) für die Weißroten. Für die 2:0-Führung zur Halbzeit sorgte Raphael Odogwu, der zwei scharfe Hereingaben von Andrea Cagnano mit perfektem Timing ins Netz köpfelte. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Raphael Kofler auf 3:0. Anschließend verwertete Emanuele Pecorino einen Strafstoß, ehe er sich vier weitere Male in die Torschützenliste eintragen durfte. Auch FCS-Talent Luis Buzi durfte im Testspiel einen Treffer bejubeln.

Am morgigen Freitag übersiedeln Kapitän Tait & Co. vom Hotel Schneeberg in Maiern in das Lindenhof Pure Luxury & Spa DolceVita Resort in Naturns, wo die Weißroten die zweite Phase der Sommervorbereitung absolvieren werden. Das dritte Testspiel der neuen Saison steht am Donnerstag, den 27. Juli auf dem Programm. Das Team von Coach Bisoli trifft in der Sportzone von Sterzing auf den Serie A-Club Sassuolo – Spielbeginn um 17 Uhr.

FC SÜDTIROL – ST. GEORGEN 9-0 (2-0)

FC SÜDTIROL 1. Halbzeit: Poluzzi; Shiba, Giorgini, Masiello, Cagnano; Ciervo, Tait, Lonardi, Rover; Rauti, Odogwu.

Reservebank: Drago, Dregan, Uez, Curto, Di Tacchio, Ghiringhelli, Davi, Casiraghi, Cisco, Peeters, Siega, Vinetot, Pecorino, Kofler, Buzi.

FC SÜDTIROL 2. Halbzeit: Drago (80. Dregan); Davi, Vinetot, Curto, Ghiringhelli; Kofler, Peeters, Di Tacchio, Cisco, Buzi (80. Uez), Pecorino.

Trainer: Pierpaolo Bisoli

ST. GEORGEN: Negri (60. M. Brugger), Aichner (60. Lorenzi), G. Brugger (60. Hintner), Bachmann, Bacher, Volgger (46. Peintner), Lercher, Isufaj (60. Baratella), Schwingshackl (46. Ballestrin), Harrasser (60. Calcagnile).

Trainer: Berndt Mair

SCHIEDSRICHTER: Sabru Ismail aus Rovereto (Ion Rusu aus Trient und Gianpaolo Giannone aus Arco-Riva)

TREFFER: 10. und 33. Odogwu, 52. Kofler, 65. Pecorino Elfmeter, 69. und 71. Pecorino, 77. Buzi, 79. und 86. Pecorino.

ANMERKUNGEN: Nachspielzeit 1. + 1.