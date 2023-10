FCS-Damen spielen in Venedig 1:1-Remis

Venedig – Die Weißroten holen einen Punkt bei den Lagunari: in Hälfte eins bringt Pföstl die Gäste in Führung (21.), ehe Zuanti per Elfmeter für die Arancioneroverdi ausgleicht (32.).

Der achte Spieltag für die Mannschaft des FC Südtirol in der nationalen Serie C der Damen (Kreis B) hielt ein weiteres Topspiel bereit: die Formation unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta und der Venezia FC trennen sich auf dem Kunstrasenplatz des Centro Sportivo „G. Taliercio“ 1:1 (1:1)-Unentschieden: die Weißroten gehen dabei in Spielminute 21 durch Pföstl äußerst sehenswert in Führung – sie sieht, dass die gegnerische Torhüterin weit vor ihrem Gehäuse steht, fasst sich aus dem Mittelfeld ein Herz und trifft per Weitschuss zum 1:0. Gut zehn Minuten später schlagen die Lagunari per Strafstoß zurück, es wird ein Handspiel von Ladstätter in der Box geahndet, Penzo trifft vom Punkt zum 1:1 (32.). Nach dem Seitenwechsel gibt es eine bedeutsame Torchance pro Team, in Person von Zuanti bei den Gastgeberinnen sowie Stockner bei den FCS-Damen. Am Ende steht ein gerechtes Unentschieden: somit bleiben die Weißroten punktegleich mit Trient auf Tabellenplatz 3 (je 17 Punkte), einen Zähler hinter Venezia (18), welches – ebenso wie Spitzenreiter Meran (22) –weiterhin ungeschlagen bleibt.

VENEZIA FC – FC SÜDTIROL WOMEN 1:1 (1:1)

VENEZIA FC: Pinel, Doneda, Tasso, Zuanti, Gissmann, Penzo (77. Mattiello), Airola, Tiozzo (86. Berglund), Quaglio, Costantini, Cortesei

Auf der Ersatzbank: Palmiero, Grossi, Cherchia,Squizzato, Gava, Basso, Govetto

Trainer: Tatiana Zorri

FC SÜDTIROL WOMEN: Fenzi, Vuerich (50. Varrone), Oberhuber, Ladstätter, Bauer (55. Stockner), Dorfmann, Markart, Santin (65. Rieder), Huber (55. Prearo), Pföstl, Bielak (77. Fischer)

Auf der Ersatzbank: Rogen, Infantino

Trainer: Marco Castellaneta

SCHIEDSRICHTER: Federico Muccignato (Pordenone) | Enrico Rossetto (Schio) & Federico Salvatore (Brocca di Mestre)

TORE: 0:1 Pföstl (21.), 1:1 Zuanti (Handelfmeter, 32.)