FCS-Jugendsektor: Aktivitäten bis auf Weiteres eingestellt

Bozen/Eppan/Rungg – Der FC Südtirol setzt die Vorgaben des Jugend- und Schulsektors um und stoppt als Vorsichtsmaßnahme die Aktivitäten aller Jugendkategorien, bis neue Anweisungen folgen.

Der FC Südtirol setzt – im Gleichschritt mit der Schließung von Schulen aller Art und Stufen – die Vorgaben des Jugend- und Schulsektors um und setzt als Vorsichtsmaßnahme die Aktivitäten aller Jugendkategorien (Leistungs- und Wettkampfaktivitäten (= attivitá agonistica), Basisaktivitäten (= attivitá di base), Fußballschule und Mädchenfußball) aus, bis neue Anweisungen folgen.

“Durch das Dekret des Ministerpräsidenten vom 4. März 2020”, liest man im vom Präsidenten des Jugend- und Schulsektors, Vito Tisci, unterschriebenen Rundschreiben, “und in Anbetracht der epidemiologischen Situation und der damit verbundenen Suspension aller didaktischen Aktivitäten in Schulen aller Arten und Stufen bis zum 15. März 2020, schlägt der Präsident des Verbandes bis zum 15. März 2020 eine Suspension der folgenden Aktivitäten vor, um alle Tesserierten, die Aktivitäten auf dem nationalen wie regionalen Level nachgehen, zu schützen: nationale Jugendmeisterschaften (Unter 18, Unter 17, Unter 16, Unter 15 Serie A, Serie B und Serie C) sowie die nationalen Unter 17- und Unter 15-Meisterschaften der Mädchen, Jugendturniere mit nationalem Charakter (mit folgenden beispielhaften, aber nicht erschöpfenden, Titeln: U13 Élite, U13-Turnier PRO, U14-Turnier PRO, U12-Turnier Mädchen, usw.).”

“Ebenso ausgesetzt”, so das Rundschreiben weiter, “sind die direkt von den Regional-Koordinationen (SGS) und von den Centri Federali Territoriali organisierten Aktivitäten, Veranstaltungen und Events, regionale Auswahl-Aktivitäten, Informations- und Bildungskurse und Ähnliches, Basisaktivitäten inklusive der Trainingssitzungen in den Basiszentren und den Fußballschulen, um die notwendigen Empfehlungen nach Anhang 1/d des zitierten Dekrets zu respektieren (hygienisch-gesundheitliche Maßnahmen – zwischenmenschliche Distanz von mindestens 1 Meter).”

“Was das Ausführen von Jugendturnieren und -meisterschaften wettkämpfender Art und von der Lega Nazionale Dilettanti organisierten Aktivitäten betrifft, bei denen Athleten teilnehmen dürfen, die der dafür vorgesehenen Befähigung (= idoneitá di tipo agonistico) bedürfen“, konkludiert die offizielle Mitteilung der SGS-FIGC, “werden auch diese – in Übereinkunft mit dem Präsidenten der Lega Nazionale Dilettanti – bis zum 15. März suspendiert. Nach Art. 1 des Dekrets des Ministerpräsidenten vom 4. März 2020 müssen darüber hinaus bis zum 3. April 2020 die nationalen und internationalen Turniere des Jugend- und Schulsektors, welche direkt vom Verband organisiert werden, ausgesetzt werden.”