FCS: Keine Punkte im Abstiegsduell gegen Cittadella

Bozen – Der FC Südtirol muss am 19. Spieltag, dem letzten der ersten Halbserie, im direkten Duell gegen Cittadella eine 1:2-Niederlage einstecken – ein Eigentor von Casolari beschert den Weißroten eine frühe Führung (6.), ehe er selbst (45.) und Pandolfi (80.) die Partie drehen.

Der FC Südtirol geht mit einer knappen 1:2 (1:1)-Heimniederlage aus dem Boxing Day Match am Stefanstag gegen die AS Cittadella im Rahmen des 19. und letzten Hinrundenspieltags der Serie BKT 2024/25 und muss auf diese Weise den Granata Patavini im direkten Duell drei sehr wichtige Zähler überlassen. Dabei ging die Partie aus der Sicht der Weißroten gut los: in Minute 6 wird ein verunglückter Abschluss von El Kaouakibi zum optimalen Assist für Casiraghi, der aus kurzer Distanz – unter Bedrängnis von Cittadella-Verteidiger Casolari, der wohl als letzter am Ball war – das Leder irgendwie zum 1:0 über die Linie drückt. Casolari selbst ist es, der nur Sekunden vor der Halbzeitpause den Ausgleich für die Gäste besorgt: sein Schlenzer aus rund 25 Metern Distanz findet seinen Weg ins rechte Kreuzeck zum 1:1 (45.). In Spielminute 80 kommen die Granata mit Anbruch der Schlussphase zum Lucky Punch: nach einer Flanke von links fliegt eine Kopfball-Bogenlampe von Pandolfi im hohen Bogen ins linke Eck zum 1:2-Endstand.

SPIELBERICHT IM DETAIL MIT ALLEN NENNENSWERTEN AKTIONEN:

Die Gäste stoßen an und kommen sogleich zur ersten Offensivaktion: Tronchin eröffnet auf links für Masciangelo, der sich auf der Außenbahn durchtankt und abschließt – Poluzzi ist im kurzen Eck auf der Hut und hält im Nachfassen sicher (1.). Auf der anderen Seite bekommt der FCS einen Freistoß am linken Strafraumeck zugesprochen, Casiraghi nimmt sich der Aufgabe an, bleibt allerdings in der Mauer hängen (5.). Gerade einmal 60 Sekunden später klappt es dann besser für die Weißroten: eine Zedadka-Flanke von links wird von der Cittadella-Abwehr vor die Füße des heranlaufenden El Kaouakibi geklärt, dessen verunglückter Abschluss von der Strafraumgrenze wird zum perfekten Assist für Casiraghi, der das Leder aus kurzer Distanz zum 1:0 über die Linie drückt (6.).

Sein direkter Gegenspieler, Casolari, war jedoch als letzter am Ball – der Treffer wird als Eigentor gewertet. Die Granata sind um eine Antwort bemüht: Masciangelo mit der Hereingabe von links an den zweiten Pfosten, die Pandolfi volley nimmt – Poluzzi lenkt seinen Versuch mit einer Glanzreaktion über die Querlatte (8.). In Spielminute 25 schickt Casiraghi mit einem herrlichen langen Ball Rover auf die Reise, der alleine auf Kastrati zuläuft, im Moment des Abschlusses allerdings von zwei Cittadella-Verteidigern entscheidend bedrängt und abgekocht wird. Nur zwei Minuten später schlägt Molina von der rechten Seite eine stramme, halbhohe Flanke an den kurzen Pfosten, wo Rover verpasst, Odogwu dahinter aber den Fuß hinbekommt und den Ball in Richtung Tor lenkt: Kastrati bewahrt die Seinen mit einer absoluten Glanztat vor dem zweiten Gegentreffer (27.). Gegen Ende der ersten Hälfte folgt eine Drangphase der AS, im Rahmen derer kurz vor dem Seitenwechsel der Ausgleich fällt: Masciangelo spielt Casolari an, dessen Schlenzer aus rund 25 Metern fliegt über Poluzzi hinweg ins rechte Kreuzeck zum 1:1 (45.). Dann ist Pause.

Mister Castori bringt zur Pause Praszelik für den gelb-verwarnten Mallamo, die erste Chance der zweiten Hälfte haben jedoch erneut die Granata. Im Anschluss an einen Eckstoß von links kommt Carissoni im Zentrum im Getümmel zum Kopfstoß, Poluzzi bewahrt die Weißroten mit einer starken Parade vor dem Rückstand (55.). Auch beim Kopfball von Amatucci kurz darauf, nach Flanke von Carissoni, ist der FCS-Keeper zur Stelle und lenkt den Abschluss über die Latte (58.). In Spielminute 74 dann wieder der FC Südtirol in der Offensive: im Rahmen eines Konters nimmt Casiraghi auf der linken Seite Zedadka mit, der von der Außenbahn ins Zentrum zieht und abschließt: sein Versuch geht knapp am langen rechten Eck vorbei. Den Lucky Punch landen jedoch die Gäste mit Anbruch der Schlussphase: Masciangelo findet mit der Hereingabe von der linken Seite den Kopf von Pandolfi, dessen hoher Versuch fällt gegen die Laufrichtung von Poluzzi ins linke Eck zum 1:2 (80.). Die Gastgeber protestieren wegen eines im Vorfeld der Aktion nicht geahndeten Foulspiels an Zedadka, der Treffer allerdings hat Bestand. Der FCS gibt sich noch nicht auf, in Spielminute 82 findet eine Molina-Flanke von rechts den Kopf von Odogwu, Kastrati allerdings ist zur Stelle. In der zweiten Minute der Nachspielzeit ist es erneut der bullige Stürmer der Weißroten, der das Spielgerät per Brust kontrolliert und sich aus der Drehung versucht – der Abschluss fällt jedoch knapp zu hoch aus (90 + 2.). Als die Granata auch noch den letzten Ansturm des FC Südtirol – Crespi verpasst im Getümmel knapp, ehe der Schuss von Odogwu aus spitzem Winkel abgeblockt wird und schlussendlich in den Armen von Kastrati endet – überstehen (90 + 3.), ist die unglückliche wie knappe Heimniederlage Tatsache.

FC SÜDTIROL – AS CITTADELLA 1:2 (1:1)

FC SÜDTIROL (3-5-2): 1 Poluzzi; 2 El Kaouakibi, 19 Pietrangeli, 28 Kofler (87. 9 Crespi); 11 Zedadka, 17 Casiraghi ©, 4 Arrigoni (88. 6 Martini), 8 Mallamo (46. 99 Praszelik), 79 Molina; 7 Rover (57. 33 Merkaj), 90 Odogwu

Auf der Ersatzbank: 12 Drago, 16 Lamanna, 3 Cagnano, 15 Rottensteiner, 23 Ceppitelli, 24. S. Davi, 46 Brik

Trainer: Fabrizio Castori

AS CITTADELLA (3-5-1-1): 36 Kastrati; 2 Salvi, 26 Pavan, 24 Carissoni; 19 D’Alessio, 17 Tronchin (71. 21 Rabbi), 5 Casolari, 8 Amatucci, 32 Masciangelo (87. 28 Rizza); 16 Vita ©; 7 Pandolfi (83. 91 Ravasio)

Auf der Ersatzbank: 22 Squizzato, 9 Magrassi, 10 Cassano, 11 Desogus, 20 Voltan, 23 Branca, 35 Piccinini, 65 Cecchetto

Trainer: Alessandro Dal Canto

SCHIEDSRICHTER: Daniele Chiffi (Padua) | Die Assistenten: Mario Vigile (Cosenza) & Fabrizio A. Ricciardi (Ancona) | Vierter Offizieller: Michele Maccorin (Pordenone)

VAR: Giacomo Camplone (Pescara) | AVAR: Giacomo Paganessi (Bergamo)

TORE: 1:0 Eigentor Casolari (6.), 1:1 Casolari (45.), 1:2 Pandolfi (80.)

DISZIPL. MAßNAHMEN: Gelbe Karten – Zedadka (FCS | 30.), Mallamo (FCS | 36.), Kofler (FCS | 54.), Tronchin (ASC | 56.)

ANMERKUNGEN: heiterer Himmel, Temperaturen um 5-6°C, Rasen in optimalem Zustand. Insgesamt 3.344 Zuschauer, davon 326 Gästefans. | Eckenverhältnis 4-8 (2-4) | Nachspielzeit: 1min + 6min