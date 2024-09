FCS: Ladies und U17 am Sonntag im Einsatz

Von: mk

Bozen – Die Damenmannschaft des FC Südtirol gibt am kommenden Sonntag, den 8. September, endlich ihr Meisterschaftsdebüt – zuhause, auf dem Kunstrasenplatz des FCS Centers, treffen die Weißroten unter der Leitung von Mister Ruggero Santuari im Rahmen des 1. Spieltags der Serie C (Kreis B) auf Real Vicenza. Der Anpfiff der Begegnung erfolgt um 15.30 Uhr.

Neben den Duellen mit den Top-Teams wie den beiden Clubs aus Venedig, Trient oder Riccione, beinhaltet der Kreis der FCS Women auch einige Mannschaften, die von der Serie B abgestiegen sind, nämlich Ravenna und Tavagnacco. Darüber hinaus gibt es mit Villorba, Jesina, Chieti, Vicenza und der Spal auch einige aus der letzten Saison noch bekannte Formationen. Neu mit dabei sind hingegen die Aufsteiger Isera, Gatteo a Mare und Real Vicenza, die den Kreis B komplettieren. Die Meisterschaft besteht also aus 15 Teams, einem weniger als noch in der abgelaufenen Spielzeit, da durch den Verzicht einiger Vereine auf ihr Anrecht einer Teilnahme an der Serie C die Gesamtanzahl der Mannschaften in der dritthöchsten italienischen Spielklasse von 48 auf 45 reduziert wurde. Die FCS Women sind auf diese Weise nach dem Auftakt vor heimischem Publikum sogleich spielfrei (am 15. September), ehe sie eine Woche später dann die erste Auswärtsfahrt der Saison antreten werden: in den Marken wird man bei Jesina gastieren.

Blicken wir auf die auf nationaler Ebene agierenden Jugendteams des FC Südtirol, so trifft die Unter 17 nach ihrem missglückten Start in die Meisterschaft (1:4 zuhause gegen Cremonese) im Rahmen des 2. Spieltags von Kreis B am kommenden Sonntag, den 8. September, auswärts auf Udinese. Die Partie wird in Casarsa della Delizia in der Provinz Pordenone mit Anstoß um 16.00 Uhr ausgetragen. Die Bianconeri Friulani konnten sich zum Auftakt mit 1:0 bei Cittadella durchsetzen.

Die U16 und die U15 des FCS hingegen werden auch in dieser Spielzeit identischen Spielkalendern folgen und geben am Sonntag, den 15. September, auswärts ihr Debüt gegen die gleichaltrigen Teams von Cagliari Calcio.