FCS-Mädels mit souveränem Auswärtssieg

Bozen – Die Weißroten finden durch einen runden 3:0 (2:0)-Erfolg bei Villorba auf die Siegesstraße zurück.

Im Rahmen des 13. Spieltags der nationalen Serie C der Damen (Kreis A) kehren die FCS Women wieder auf die Siegesstraße zurück: im „Comunale“ von Catena (Provinz Treviso) setzen sich die Weißroten mit 3:0 (2:0) bei Villorba durch. Prearo stellt mit ihrem Treffer in der 7. Minute die Weichen früh auf Sieg: sie verwertet den Kopfball-Assist von Kiem im Anschluss an einen von Oberhuber getretenen Freistoß zum 1:0. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhen die Gäste auf 2:0, Tschöll steckt nach ihrem Sturmlauf per Lochpass ins Zentrum zu Stockner durch, die ins kurze Eck trifft (43.). In der letzten Minute der regulären Spielzeit markieren die FCS-Damen dann den 3:0-Endstand: Dorfmann bringt einen sehenswerten wie präzisen Schuss von außerhalb der Box im kurzen Eck unter (90.).

VILLORBA – FC SÜDTIROL WOMEN 0:3 (0:2)

VILLORBA: Stecchini, Bortolato, Gava, Foltran, Rossi (62. Colombo), Costantini (90 + 2. Zilli), Trevisan, Natali (84. Morettin), Fabbruccio (88. Errichelli), Fighera, Spagnolo (62. Cancello)

Auf der Ersatzbank: Morosin, Cecchinato, De Pieri, Bandera

Trainer: Giorgio Carniato

FC SÜDTIROL WOMEN: Graus, Tschoell, Vuerich, Oberhuber, Ruaben (74. Varrone), Kiem (68. Dorfmann), Markart, Santin (72. Bielak) , Prearo, Fischer (62. Maloku), Stockner (67. Peer)

A disposizione: Holzer

Trainer: Ruggero Santuari

SCHIEDSRICHTER: Andrea Copelli (Mantua) | A. Cornacchia & A. Susin (beide Treviso)

TORE: 0:1 Prearo (7.), 0:2 Stockner (43.), 0:3 Dorfmann (90.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karte – Fighera; Rote Karte – Trevisan