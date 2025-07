FCS-Nachwuchsfußballerinnen im Landtag

Von: mk

Bozen – Landtagspräsident Arnold Schuler und Landtags-Vizepräsident Angelo Gennaccaro haben am 22. Juli 2025 die Spielerinnen der U15-, U17- und U19-Teams des FC Südtirol im Plenarsaal des Südtiroler Landtages empfangen. Die Nachwuchsfußballerinnen wurden bei ihrem Besuch im Hohen Haus von FCS-Präsident Gerhard Comper, FCS-Geschäftsführer Dietmar Pfeifer sowie ihrem Trainer- und Betreuerstab begleitet.

Präsident Schuler und Vizepräsident Gennaccaro gratulierten den Spielerinnen zu den Erfolgen der vergangenen Saison. Schuler unterstrich zudem, dass die jungen Fußballerinnen – auch dank der hervorragenden Ergebnisse auf dem Spielfeld – den Namen Südtirols über die Landesgrenzen hinaustragen. „Ihr seid Botschafterinnen unseres Landes“, betonte Schuler. Der Landtagspräsident verwies zudem auf Parallelen zwischen dem sportlichen Engagement und Einsatz von Athletinnen und Athleten und der Arbeit der Abgeordneten im Plenarsaal.

Vizepräsident Gennaccaro erinnerte an die beachtlichen Erfolge der Nachwuchsspielerinnen. „Allen voran der Vize-Italienmeistertitel des U19-Teams, das sich nur dem Team aus Rom geschlagen geben musste“, so Gennaccaro. Die U17-Spielerinnen indes gewannen zum dritten Mal in Folge die Triveneto-Meisterschaft, die U15 holte den Regionalmeistertitel und schaffte es als eines der acht besten Teams auf gesamtstaatlicher Ebene in die Finalrunde um Italienmeistertitel.

In Vertretung ihrer Teams bedankten sich die Kapitäninnen Sofia Moio (U19), Vanessa Ferrandi und Lejla Redza (U17) sowie Marie Psenner (U15) für die Einladung in den Landtag und blickten kurz auf die kürzlich zu Ende gegangene Saison und deren Highlights zurück.

FC-Südtirol-Präsident Comper hob die „ausgezeichneten Meisterschaften“ der Nachwuchsfußballerinnen hervor, erinnerte aber auch an die sehr gute Arbeit des gesamten FCS-Teams, neben den Trainern und Betreuern insbesondere der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle. „Alle versuchen stets ihr Bestes zu geben, damit auf dem Platz alles gut läuft“, erklärte Comper. Die erzielten Ergebnisse seien Beweis dafür, dass das funktioniere. „Und die Einladung unserer Nachwuchsspielerinnen in den Landtag zeigt zum einen den Respekt vor den sportlichen Leistungen, zum anderen aber ebenso die wachsende Sichtbarkeit und Wertschätzung des Frauenfußballs – auch auf politischer Ebene.“