FCS-Primavera 2 muss sich Padua beugen

Padua/Bozen – Im Rahmen des 5. Hinrundenspieltags der nationalen Primavera 2-Meisterschaft muss die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol ihre dritte Niederlage in Folge hinnehmen: nach Como und Spal unterliegen die Weißroten unter der Leitung von Mister Matteo Abbate Padua auswärts mit 1:2 (0:1). In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit bringt Ndongue die Gäste in Minute 12 per wuchtigem Abschluss in Führung. Nach dem Seitenwechsel hält Padua-Keeper Carniello einen Elfmeter von Brik (68.) – zuvor wurde Ndongue in der Box der Gastgeber gefoult worden – und leitet somit den Turnaround der Biancoscudati ein: durch einen Doppelpack von Beccaro in der Schlussphase (73., 88.) stellen sie das Ergebnis auf den Kopf.

PADOVA CALCIO – FC SÜDTIROL 2:1 (1:0)

PADOVA: Carniello, Lucca (70. Badalí), Siviero, Carraro, Salvagno, Piva, Bertin, Giacometti (70. Maestrelli), Montrone (78. Visentin), Beccaro, Benhassine (70. Kasala)

Auf der Ersatzbank: Melato, Zorzetto, Cunico, Gobbato, Uliana, Zuolo, Gambino, Varone

Trainer: Luca Rossettini

FC SÜDTIROL: Arlanch, Borgognoni, Rottensteiner, Vallana (66. Ceschini), Capacci, Fois (87. Fugaro), Bahaj, Brik, Ndongue (87. Mahlknecht), Padovani (66. Gabos), Testa (57. Hofer)

Auf der Ersatzbank: Tschöll, Halili, Kofler, Paternoster, Perin, Fiorini, Castellacci

Trainer: Matteo Abbate

SCHIEDSRICHTER: Abdoulaye Diop (Treviglio) | E. Spagnolo (Reggio Emilia) & A. Rosania (Finale Emilia)

TORE: 0:1 Ndongue (12.), 1:1 und 2:1 Beccaro (73., 88.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (PC) Siviero / (FCS) Testa, Capacci, Gabos

Rote Karte – Mister Abbate (FCS, 48.)