FCS-Primavera 3: Torloses Remis zum Play-Off-Start bei Piacenza

Piacenza/Bozen – Die Weißroten von Mister Zoran Ljubisic starten mit einem 0:0 im Erstrunden-Hinspiel in die Play-Offs – im Rückspiel reicht ein weiteres Unentschieden zum Weiterkommen – U17 unterliegt knapp Atalanta Bergamo – U16 (0:4) & U15 (0:2) müssen sich jeweils dem AC Mailand beugen.

PRIMAVERA 3 – TROFEO BERRETTI | KREIS A

Der erste Akt endet torlos: die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol – nach der Regular Season in Kreis A der nationalen „Primavera 3-Trofeo Dante Berretti“-Meisterschaft nur einen Zähler hinter Ligaprimus Renate auf Rang 2 liegend – und der Tabellenfünfte Piacenza trennen sich im Hinspiel der ersten kreisinternen Play-Off-Runde in der Emilia-Romagna im Centro Sportivo Siboni di Besurica 0:0-Remis. Im Parallelspiel setzt sich Pro Vercelli (4.) zuhause mit 2:0 gegen Modena (3.) durch. Durch die Nullnummer in der Ferne reicht den Jungs von Mister Ljubisic kommende Woche (am Samstag, den 22. April) im Rückspiel im FCS Center aufgrund der besseren Platzierung zum Ende der regulären Meisterschaft ein weiteres Unentschieden – somit können die Weißroten auf zwei von drei möglichen Ausgängen spielen. Es gibt also keine Verlängerung und auch kein Elfmeterschießen. Die beiden Sieger der Begegnungen treffen dann in Runde 2 (ebenfalls Hin- und Rückspiel) aufeinander, um sich einen Platz im Finale um den Aufstieg in die Primavera 2 gegen den Tabellenführer von Kreis B zu erspielen.

PIACENZA – FC SÜDTIROL 0:0

PIACENZA: Maianti, Rigo, Ruiz, Ubaldi (86. Vivenzio), Baia, Borsatti, Dalcerri, D’Ippolito (81. Cabella), Hrom, Sollini (56. Carollo), Fermi (90 + 1. Binelli)

Auf der Ersatzbank: Cozzolino, Ozzano, Molinari, Bisio, Fossati

Trainer: Stefano Parmigiani.

FC SÜDTIROL: Harrasser, Sinn (46. Balde), Tschigg (74. Testa), Kofler, Uez, Rottensteiner, Loncini, Buccella, Buzi, Lechl, Padovani (74. Xhafa)

Auf der Ersatzbank: Dregan, Arman, Cangert, Konci, Rabanser, Rabensteiner, Slemmer, Mayr, Messner, Vasilico, Tahiri

Trainer: Zoran Ljubisic

SCHIEDSRICHTER: Edoardo Gianquinto (Parma) | D. Conti (Seregno) & M. Piatti (Como)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Rigo, Sinn. Rote Karte: Maianti (P, 86.)

UNTER 17 | NATIONALE SERIE A/B | KREIS B

Auswärtsspiel für die Mannschaft des FCS in der nationalen U17-Meisterschaft: die Jungs unter der Leitung von Mister Momi Hilmi müssen im Rahmen des 25. und vorletzten Spieltags nach großem Kampf bei Atalanta Bergamo eine knappe 1:2-Niederlage hinnehmen – für die Weißroten trifft Costa zum zwischenzeitlichen Ausgleich (85.), ehe Bonanomi in letzter Minute für die Bergamaschi den Siegtreffer markiert (90.).

ATALANTA – FC SÜDTIROL 2:1 (1:0)

ATALANTA: Torriani (88. Camura), Asiatico, Simonetto, Mencaraglia (82. Silvestri), Sabatini, Rumaj, Arrigoni (64. Cassa), Pollio (82. Piantoni), Castiello (64. Baldo), Bonanomi, Ragnoli Galli (82. Carbè)

Auf der Ersatzbank: Sala, Manfron

Trainer: Gabriele Perico

FC SÜDTIROL: Tschöll, Losso, Sula, Gandr, Bahaj, Naffaa (90. Reng), Buonavia, Fugaro, Stublla, Costa, Chanii (73. Zejnullahu)

Auf der Ersatzbank: Bonifacio, Meraner, Cacciatore, Redzepi, Margoni, Hofer

SCHIEDSRICHTER: Lorenzo Casali | Gabriele Lombardi & Simone Corbetta

TORE: 1:0 Castiello (36.), 1:1 Costa (85.), 2:1 Bonanomi (90.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karte – Arrigoni

UNTER 16 & UNTER 15 | NATIONALE SERIE A/B | KREIS B

Die beiden auf nationaler Ebene agierenden Teams des FCS mit identischen Spielkalendern, die U16 und die U15, müssen sich am 18. und letzten Spieltag ihrer jeweiligen Kategorien den gleichaltrigen Teams des AC Mailand im heimischen FCS Center geschlagen geben: die Unter 16 von Mister Fabio Napoletani zieht mit 0:4 (Perera, Dreierpack Camarda), die Unter 15 von Coach Giampaolo Morabito hingegen mit 0:2 (Nolli, Comotto) den Kürzeren.

U16: FC SÜDTIROL – AC MAILAND 0:4 (0:3)

FC SÜDTIROL: Bonifacio, Del Pin (62.Halili), Paternoster (73. Annan), Borgognoni, Fontana, Lochner, Finotti (62. Kabba), Brik (73. Fumai), Pilara (50. Bacia), Mahlknecht, Ceschini (46. Guarise)

Auf der Ersatzbank: Coco, Kofler, Bajro

Trainer: Fabio Napoletani

MILAN: Longoni, Cappelletti (60. Del Forno), Albè, Ceriani, Perera (70. Pulito), Colombo, Ossola, Geroli (60. Farioli), Camarda (60. Melchionda), Sassi (50. Benedetti), Battistini (50. Seedorf)

Auf der Ersatzbank: Faccioli, Eberini, Perin

Trainer: Simone Baldo

SCHIEDSRICHTER: Killian Lucas Orrigo (Bozen) | Guido Maglio & Thomas Lugo (Bozen)

TORE: 0:1 Perera (2.), 0:2, 0:3 und 0:4 Camarda (23., 25., 47.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karte – Borgognoni.

U15: FC SÜDTIROL – AC MAILAND 0:2 (0:1)

FC SÜDTIROL: Coco, Fulterer (61. Benevento), Mantovani, Bellesso, Marusiak, Kostner, Constantini (73. Fharner), Greco, Ech Cheikh (73. Parpaiola), Pajonik (63. Larcher), Lorubbio (63. Toccoli)

Auf der Ersatzbank: Bresolin, Zeni, Palatiello, Jashari.

Trainer: Giampaolo Morabito

MILAN: Pintarelli, Mantia (64. Borsani), Nolli (68. Basso Ricci), Arnaboldi, Vechiu, Pandolfi (68. Angelè), Pisati (41. Piazzotta), Comotto, Pinessi (64. Valenta), Lontani (68. Russo), Lupo (64. Lomonaco)

Auf der Ersatzbank: Rossoni, Cullotta

Trainer: Roberto Bertuzzo

SCHIEDSRICHTER: Alex Senatore (Bozen) | F. Schroffenegger & G. Massin (Meran)

TORE: 0:1 Nolli (27.), 0:2 Comotto (65.)