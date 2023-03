FCS-Primavera schlägt Carrarese und bleibt an Spitze

Bozen – Die Weißroten von Mister Ljubisic setzen sich gegen die Toscani überlegen mit 6:1 durch und halten sich somit, einen Punkt vor Modena und Renate, allein an der Tabellenspitze – die U17 geht gegen den AC Mailand in Führung, verliert jedoch knapp mit 1:2 – U16 und U15 unterliegen jeweils Brescia.

PRIMAVERA 3 – TROFEO BERRETTI | KREIS A

Im Rahmen des 20. Spieltags, des neunten der Rückrunde, der nationalen „Primavera 3-Trofeo Dante Berretti“-Meisterschaft siegt die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol zuhause überlegen mit 6:1 gegen Carrarese: durch den Dreierpack von Padovani, den Doppelpack von Busi und den Treffer von Rottensteiner halten sich die Weißroten somit weiterhin an der Tabellenspitze von Kreis A, die beiden Verfolger Modena (4:0 zuhause gegen Lecco) und Renate (2:0 daheim gegen Lucchese) haben jeweils ihre Hausaufgaben gemacht und bleiben somit im Verbund einen Zähler hinter dem Ligaprimus. Die Formation unter der Leitung von Zoran Ljubisic überzeugt gegen die Toscani auf ganzer Linie und bestätigt ihre tolle Form zwei Spieltage vor Ende der Regular Season. Am kommenden Samstag gastiert der FCS beim Tabellenfünften Pro Vercelli.

FC SÜDTIROL – CARRARESE 6:1 (2:0)

FC SÜDTIROL: Dregan, Balde (60. Sinn), Davi (60.Testa), Kofler, Uez (60.Rabanser), Rottensteiner, Loncini (70. Slemmer), Buccella, Buzi (70. Messner), Lechl, Padovani

Auf der Ersatzbank: Marano, Cangert, Konci, Xhafa, Rabensteiner, Tschigg, Arman, Vasilico

Trainer: Zoran Ljubisic

CARRARESE: Gatti, Chaabti (52. Pegjoni), Nazzaro, Del Pecchia (76. Jendoubi), Bagnoli, Ratti (46. Tampu), Forte, Tognocchi, Criscuolo (52. Scaletti), Gentili, Sansaro

Auf der Ersatzbank: Pennacchi, Di Matteo, Bologna, Grasso, Pasquini

Trainer: Andrea Danesi

SCHIEDSRICHTER: Andrea Ceol (Meran) | Cosimo Pisani & Francesco A. De Cesare (Bozen)

TORE: 1:0 Buzi (6.), 2:0, 3:0 Padovani (41., 46.), 4:0 Buzi (65.), 5:0 Rottensteiner (80.), 6:0 Padovani (84.), 6:1 Tognocchi (85.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Davi, Del Pecchia

UNTER 17 | NATIONALE SERIE A/B | KREIS B

Der AC Mailand setzt sich im FCS Center knapp durch: im Rahmen des 22. Spieltags der nationalen U17-Meisterschaft (Kreis B) zeigen die Jungs von Mister Momi Hilmi im Heimspiel gegen das Top-Team der Rossoneri eine bärenstarke Partie, gehen sogar durch Bahaj zwischenzeitlich in Führung (26.) und vergeben im weiteren Verlauf die ein oder andere aussichtsreiche Torchance, ehe Milan eine vehemente Reaktion zeigt, durch Bonomi (30.) zum Ausgleich kommt und schließlich durch Manto wenig später den 1:2-Endstand markiert (33.).

FC SÜDTIROL – AC MAILAND 1:2 (1:2)

FC SÜDTIROL: Tschöll, Sula (50. Reng), Hofer, Cacciatore, Gander, Margoni, Buonavia (90 + 2. Zejnullahu), Fugaro, Stublla, Naffaa (50. Losso), Bahaj

Auf der Ersatzbank: Malsiner, Redzepi, Chanii

Trainer: Mohamed Hilmi

AC MAILAND: Colzani, Magni, De Bonis (66. Vitali), Mancioppi (66. Grilli), Parmiggiani, Tezzele, Di Siena, Sala, Perina, Bonomi (61. Martinazzi), Manto (85. Amaral)

Auf der Ersatzbank: Ruggineti, Guffanti, Bagarotti, Martinelli, Rutigliano

Trainer: Chistian Lantignotti

SCHIEDSRICHTER: Ismail Sabri | Gianpaolo Giannone & Stefan Nicolic

TORE: 1:0 Bahaj (26.), 1:1 Bonomi (30.), 1:2 Manto (33.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Gander, Stubbla, Maccioppi, Magni

Gelb-rote Karte – Mister Momi Hilmi (78.)

UNTER 16 & UNTER 15 | NATIONALE SERIE A/B | KREIS B

Die U16 und die U15 – die beiden auf nationaler Ebene agierenden Teams des FCS, die identische Spielkalender aufweisen – müssen sich auswärts den jeweils gleichaltrigen Formationen von Brescia beugen: im Rahmen des sechsten Spieltags der Rückrunde von Kreis B unterliegt die Unter 16 den Rondinelle im Centro Sportivo San Filippo di Brescia mit 0:1, als spielentscheidend erweist sich der Treffer von Barcella in der Schlussphase (82.). Die Unter 15 hingegen verliert im Centro Sportivo Quecchia di Botticini mit 1:2, nachdem man durch Benevento in Halbzeit eins zunächst in Führung ging. Nach dem Seitenwechsel drehen die Gastgeber die Partie.

U16: BRESCIA – FC SÜDTIROL 1:0 (0:0)

BRESCIA: Kangeeaj, Barcella, Di Jeva (74.Bicelli), Buratto, Facchini, Gauli, Di Cintio (45. Acerbis), Ragazzoni, Saccone, Pedretti, Policastro (73. Coptu)

Auf der Ersatzbank: Galli, Rossi, Ferrari

Trainer: Marco Franchi

FC SÜDTIROL: Bonifacio, Volcan, Annan (46.Paternoster), Borgognoni, Fontana (46. Kofler), Halili (46. Ceschini), Gabos (52. Guarise), Lochner, Pilara (46. Mahlknecht), Brik (74. Fumai), Bajro (62. Kabba)

Auf der Ersatzbank: Arlanch, Ongaro

Trainer: Fabio Napoletani

SCHIEDSRICHTER: Luca Ghizzardi (Mantua) | Domenico Ammendola & Luca Crobu (Mantua)

TOR: 1:0 Barcella (82.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Bonifacio, Mahlknecht, Paternoster, Brik, Guarise

Gelb-rote Karte – Borgognoni (80.)

U15: BRESCIA – FC SÜDTIROL 2:1 (0:1)

BRESCIA: Rizzi, Legrenzi (61. Pezzi), Stegarescu (49. De Nicolo), Ferrari, Baruzzi, E. Molinari (73. Scacchi), A. Molinari (49. Badra), Quaggia (61. Currelli), Galvano, El Nadhi (73. Maggio), Albertoli

Auf der Ersatzbank: Anelli

Trainer: Andrea Gardoni

FC SÜDTIROL: Coco, Fulterer, Mantovani, Jashari, Marusiak, Benevento (75. Parpaioloa), Constantini, Pajonik, Ech Cheikh, Kostner (50. Melis), Lorrubbio (63. Toccoli)

Auf der Ersatzbank: Seiwald, Palatiello

Trainer: Giampaolo Morabito

SCHIEDSRICHTER: Matteo Donghi (Chiari) | Mico Paletti & Mattia Sacella (Chiari)

TORE: 0:1 Benevento (6.), 1:1 Ferrari (49.), 2:1 Galvano (71.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karte – Badra