FCS-Profis starten ins Trainingslager

Nach einer Woche, in der die Profis des FC Südtirol die sportärztlichen Untersuchungen, die vorgesehenen athletischen Tests und die ersten Trainingseinheiten auf dem Feld absolviert haben, stehen die Weißroten kurz vor dem Aufbruch ins Trainingslager. Am Sonntag, den 14. Juli reist die Mannschaft um Coach Federico ins malerische Ridnauntal, um dort zum dreizehnten Mal in Folge die Sommervorbereitung zu absolvieren. Bis zum 26. Juli werden die Weißroten im Sportzentrum von Stange bei Ratschings intensiv trainieren, um sich bestmöglich auf die kommende Serie B-Meisterschaft vorzubereiten. Das exklusive Hotel Schneeberg Family Resort & Spa in Maiern dient erneut als Hauptquartier des Trainingslagers, wo Kapitän Fabian Tait und seine Teamkollegen seit über einem Jahrzehnt von der Familie Kruselburger mit außergewöhnlicher Gastfreundschaft empfangen werden.

Während des knapp zweiwöchigen Trainingslagers im Ridnauntal wird der FC Südtirol zwei Testspiele bestreiten: Am Samstag, den 20. Juli, um 17.00 Uhr gegen die Auswahl Ridnauntal und am Donnerstag, den 25. Juli, um 18.00 Uhr gegen St. Georgen. Beide Testspiele finden im Sportzentrum von Stange statt.

Das Aufgebot für das Trainingslager:

Torhüter: Giacomo Drago, Giacomo Poluzzi.

Verteidiger: Andrea Cagnano, Luca Ceppitelli, Federico Davi, Simone Davi, Hamza El Kaouakibi, Andrea Giorgini, Raphael Kofler, Andrea Masiello, Nicola Pietrangeli, Benedikt Rottensteiner, Alessandro Vimercati.

Mittelfeldspieler: Tommaso Arrigoni, Daniele Casiraghi, Andrea Cisco, Jasmin Kurtic (*), Lorenzo Lonardi, Alessandro Mallamo, Jacopo Martini, Salvatore Molina, Fabian Tait.

Angreifer: Valerio Crespi, Silvio Merkaj, Raphael Odogwu, Matteo Rover.

Einberufene Jugendspieler der Primavera-Mannschaft: Jonas Arlanch, Jakob Tschöll, Dhirar Brik, Simone Padovani, Simone Testa.

* Jasmin Kurtic wird nach seiner Teilnahme an der Europameisterschaft mit Slowenien am 21. Juli zur Mannschaft stoßen.

Trainerstab: Federico Valente (Trainer), Nicolò Cherubin (Co-Trainer), Danilo Chiodi (Athletiktrainer), Alberto Andorlini (Athletiktrainer), Lorenzo Bartolini (Athletiktrainer-Assistent), Massimo Marini (Torwarttrainer), Salvatore Misiano (Torwarttrainer-Assistent), William Luzi (Match-Analyst), Matteo Abbate (Technischer Mitarbeiter / Trainer der Primavera-Mannschaft).