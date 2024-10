FCS siegt im Elfmeterschießen bei Benevento

Von: mk

Bozen – Elfmeterkrimi in der Coppa Italia Primavera für die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol: Die Jungs unter der Leitung von Mister Abbate waren in der Runde der letzten 64 des nationalen Pokal-Bewerbs im K.O.-Format gegen Benevento gefordert und setzen sich mit 5:4 nach Elfmeterschießen durch, um ins Sechzehntelfinale einzuziehen. Dort wartet Bologna auf die Weißroten.

Im Centro Sportivo Avellola von Benevento entwickelt sich eine ausgeglichene, umkämpfte Partie, in der die Gäste in Hälfte eins mehrere gute Torchancen ungenutzt lassen. Nach dem Seitenwechsel gibt es Torraumszenen auf beiden Seiten, die jedoch ebenso nicht Zählbares erbringen. Somit steht es nach regulärer Spielzeit 0:0. Im Elfmeterschießen erweist sich eine starke Parade von FCS-Keeper Bonifacio gegen Donatiello, den fünften und letzten Schützen der Giallorossi, als spielentscheidend – wenige Augenblicke später verwandelt Fiorini den ersten „Matchball“ zugunsten der Weißroten und führt so die Entscheidung herbei. Die Tatsache, dass sich die Gäste insgesamt fehlerlos vom Punkt zeigen, erlaubt es ihnen, die erste Pokalhürde erfolgreich zu nehmen.

BENEVENTO – FC SÜDTIROL 4:5 n.E. (0:0 nach regulärer Spielzeit)

BENEVENTO: Verdicchio (46. D’Alessio), Masi, Puca, Eletto (62. Guerra), Mirashi, Nonga, Sasso (62. Balzano), Borrelli, Festino (71. Francescotti), Rucci (86. Donatiello), Milucci

Auf der Ersatzbank: Ginagregorio, Fastiggi, Marrone, Politi, Polverino, Sessa

Trainer: Guglielmo Tudisco

FC SÜDTIROL: Bonifacio, Borgognoni (75. Halili), Kofler, Perin, Capacci, Fugaro (61. Fois), Gamper (61. Bahaj), Ceschini, Gabos (46. Castellacci), Mahlknecht (46. Fiorini), Paternoster

Auf der Ersatzbank: Tschöll, Sabatini, Hofer, Vallana, Padovani

Trainer: Matteo Abbate

SCHIEDSRICHTER: Giorgio Vergaro (Bari) | D. De Chirico & F. Cantatore (Molfetta)

ELFMETER: 1:0 Borrelli (BN), 1:1 Fois (FCS), 2:1 Francescotti (BN), 2:2 Ceschini (FCS), 3:2 Milucci (BN), 3:3 Capacci (FCS), 4:3 Balzano (BN), 4:4 Castellacci (FCS), Bonifacio (FCS) hält gegen Donatiello (BN), 4:5 Fiorini (FCS)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karte – Capacci (FCS | 5.)