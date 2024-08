FCS startet mit Auftaktspiel gegen Modena in Bozen

Von: mk

Bozen – Es ist soweit, die neue Serie B-Saison steht vor der Tür! Der FC Südtirol startet am Samstag, den 17. August, in seine dritte aufeinanderfolgende Zweitligameisterschaft. Im Rahmen des ersten Spieltags der neuen Serie B treffen die Weißroten im heimischen Drusus-Stadion auf Modena. Spielbeginn in der Bozner Triester-Straße ist um 20.30 Uhr.

Die beiden Mannschaften hatten eine ähnliche Vorbereitung auf den Meisterschaftsauftakt, da sowohl der FC Südtirol als auch Modena im Italienpokal ein torloses Unentschieden bei einem Serie A-Verein holten und nur im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb ausschieden. Während sich die Weißroten in Monza knapp geschlagen geben mussten, zeigte die Mannschaft von Pierpaolo Bisoli im Stadio „Maradona“ gegen Neapel eine beachtliche Leistung.

Die Begegnung zwischen dem FC Südtirol und Modena wird live auf DAZN übertragen.

Die Ausgangslage

Trainer Federico Valente muss neben Hamza El Kaouakibi, der sich in der finalen Phase seiner Rehabilitation befindet, auch auf die gesperrten Simone Davi und Silvio Merkaj verzichten.

In den Reihen von Modena müssen Simone Santoro und Ousmane Niang eine Sperre absitzen und stehen demnach nicht zur Verfügung.

„Wir starten mit großer Begeisterung in die neue Meisterschaft. Nach fünf Wochen intensiver Arbeit brennen die Jungs darauf, wieder um Punkte zu kämpfen. Für mich war es sehr wichtig, gemeinsam mit meiner Mannschaft eine vollständige Vorbereitung zu absolvieren. Ich blicke mit Zuversicht auf die neue Saison. Es wird eine lange und anstrengende Meisterschaft, doch wir sind gut darauf vorbereitet“, sagt Trainer Valente.

Das Schiedsrichterteam

Die Begegnung zwischen dem FC Südtirol und Modena wird von Herrn Mario Perri aus der Sektion Rom-1 geleitet. Unterstützt wird der Unparteiische von den Assistenten Edoardo Raspolini (Livorno) und Marco Ceolin (Treviso) sowie vom vierten Offiziellen Giorgio Bozzetto (Bergamo). Die Videoschiedsrichter der Begegnung sind die Herren Marco Gualtieri (VAR; Asti) und Matteo Gariglio (AVAR; Pinerolo).