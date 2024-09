FCS-U15 holt einen Punkt gegen Cremonese

Von: ka

Bozen – Die U17 unterliegt bei Mantua mit 3:4, die U16 hingegen muss sich zuhause der Cremonese mit 1:3 geschlagen geben – die U15 von Mister Hilmi erkämpft sich ein torloses Remis gegen die Grigiorossi

Vierter Spieltag der Hinrunde für die auf nationaler .Ebene agierende U17-Mannschaft des FC Südtirol in Kreis B ihrer Altersklasse: die Jungs unter der Leitung von Mister Alfredo Sebastiani müssen sich dabei knapp geschlagen geben – in Castelbelforte unterliegen die Weißroten Mantua knapp mit 3:4 (0:2), nachdem sie zwischenzeitlich aufgrund der Treffer von Camarda (Elfmeter, 26.), Bellini (41.) und Negri (50.) bereits mit 0:3 zurücklagen. In Minute 58 können die Gäste in Person von Rech zum 1:3 verkürzen (58.), kassieren allerdings im Gegenzug den vierten Treffer der Mantovani: Camarda schnürt den Doppelpack (59.). In der Folge kämpft sich der FCS nochmals ran, dank der Tore von Parpaiola (61.) und Brugnara (84.) findet man zum 3:4-Anschluss, der Ausgleich sollte jedoch nicht mehr gelingen.

Die auf nationaler Ebene agierenden U16- und U15-Teams des FC Südtirol folgen auch in diesem Jahr identischen Spielkalendern und empfangen im Rahmen des 2. Spieltags ihrer jeweiligen Ligen die gleichaltrigen Teams der US Cremonese im FCS Center. Die Unter 16 von Coach Hannes Kiem muss sich nach der Auftaktniederlage in Cagliari erneut geschlagen geben: die Grigiorossi setzen sich mit 3:1 (0:1) durch, nachdem die Weißroten zur Halbzeit dank des Treffers von Schrott in Führung lagen (13.). Nach dem Seitenwechsel drehen die Gäste die Partie innerhalb von acht Minuten auf den Kopf: es treffen Butturini (48.), Mazzeni (53.) und De Sebbata (56.). Die Unter 15 unter der Leitung von Mister Momi Hilmi hingegen knüpft der Cremonese ein torloses Remis ab (0:0) und holt somit nach der Auftaktniederlage in Cagliari ihren ersten Punkt in der laufenden Meisterschaft.

U17 NATIONAL (KREIS B) – MD #4 (2x45min)

MANTOVA – FC SÜDTIROL 4:3 (2:0)

MANTOVA: Lanza, Begali, Negri, Marai, Cocota, Ndrecka, Giordani (64. Atraoui), Bassani (70. Ghirardi), Camarda (84. Russo), Veronese (64. Mutti), Bellini (70. Wilderd)

Auf der Ersatzbank: Mosca, Cremonesi, Telotti, Fuscaldo

Trainer: Michele Boschini

FC SÜDTIROL: Seiwald, Mantovani (89. Fulterer), Benevento, Brugnara, Bellesso (46. Bonetti), Zeni, Pajonk, Rech, Giambertone (56. Forer), Lorubbio, Ech Cheick (33. Parpaiola)

Auf der Ersatzbank: Cozzini, Pirvu, Passadore, Fahrner

Trainer: Alfredo Sebastiani

SCHIEDSRICHTER: Alessandro Cisterini (Seregno) | K. Turra (Mailand) & A. Lufi (Lodi)

TORE: 1:0 Camarda (Elfmeter, 26.), 2:0 Bellini (41.), 3:0 Negri (50.), 3:1 Rech (58.), 4:1 Camarda (59.), 4:2 Parpaiola (61.), 4:3 Brugnara (84.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karte – Zeni (FCS)

U16 NATIONAL (KREIS B) – MD #2 (2x45min)

FC SÜDTIROL – CREMONESE 1:3 (1:0)

FC SÜDTIROL: Gurschler, Galante, Bovo, Hasani, Schrott, Montibeller (80. Cheick), Bertamini, Annan (53. Luby), Wachtler (65. Gjoka), Ammaje (65. Tribus), Zandonatti (53. Stubbla Diar)

Auf der Ersatzbank: Arciprete, Zampiccoli, Koka, Stubbla Diort

Trainer: Hannes Kiem

CREMONESE: Pollastri, Castellucchio (74. Testa), Riccardi, Rosa (67. Callini), Tamagni, Gazzoni, Besozzi (67. Villa), Silvestri (74. Banes Duany), Butturini (51. De Sabbata), Mazzoleni, Sangerardi

Auf der Ersatzbank: Visigalli, Vignati, Pedrotti

Trainer: Silvio Tribuzio

SCHIEDSRICHTER: Matthias Kofler (Bozen) | L. Scaion (Bozen) & M. Losso (Meran)

TORE: 1:0 Schrott (13.), 1:1 Butturini (48.), 1:2 Mazzeni (53.), 1:3 De Sabbata (56.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Montibeller (FCS | 13.), Silvestri (USC | 13.)

U15 NATIONAL (KREIS B) – MD #2 (2x40min)

FC SÜDTIROL – CREMONESE 0:0

FC SÜDTIROL: Meridian, Ramoser (41. Bortolotti), Bussolaro, Antonuccio, De Carlo, Plattner, Leitner, Schrott, Shima, Gurschler (41. Pohl), Eshgfeller (72. Hassl)

Auf der Ersatzbank: Tait, Nischler, Bolognani

Trainer: Mohamed Hilmi

CREMONESE: Caputo, Veto, Bassani, Tomasini, Ciceri, Carne, Restieri (60. Belahrech), Morroi, Zanardelli, Turra (52. Tolomeo), Severgnini (52. Bollinella)

Auf der Ersatzbank: Forte, Bertoletti, Facchi, Dattilo, Casalucci, Faya

Trainer: Massino Lombardini

SCHIEDSRICHTER: Davide Balzano (Bozen) | M. Minniti (Bozen) & N. Frara (Meran)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karte – Bortolotti (FCS)