FCS-U17 und -U16 mit Punktgewinn

Bozen – Die Formation von Sebastiani spielt bei Venezia 2:2-Remis, jene von Kiem hingegen zuhause 1:1-Unentschieden gegen Inter Mailand – die U15 von Hilmi muss sich den Nerazzurri beugen.

Erster Punkt für die Mannschaft des FC Südtirol in der nationalen Unter 17-Meisterschaft (Serie A/B). Nach fünf Niederlagen in Folge spielt die Formation unter der Leitung von Mister Alfredo Sebastiani im Rahmen des 6. Spieltags beim Venezia Football Club 2:2-Unentschieden. Die Lagunari gehen in Minute 13 durch Maglia in Führung, Giambertone kann zwischenzeitlich prompt ausgleichen (20.), ehe die Gastgeber noch vor der Halbzeitpause durch ein unglückliches Eigentor wieder vorlegen können (35.). Nach dem Seitenwechsel markiert Giambertone schließlich mit seinem zweiten Treffer in der 59. Spielminute den 2:2-Endstand.

Ebenfalls zum ersten Punktgewinn kommt die Unter 16-Mannschaft der Weißroten unter der Leitung von Coach Hannes Kiem: nach zuletzt drei Niederlagen hintereinander erkämpft sich der FC Südtirol zuhause ein starkes 1:1-Remis gegen Inter Mailand – Schrott trifft dabei für die Gastgeber. Die U15 von Mister Momi Hilmi hingegen – bereits mit einer Punkteteilung auf dem Konto – muss sich im Rahmen des 4. Spieltags gegen das gleichaltrige Team der Nerazzurri mit 1:6 (1:3) geschlagen geben.

NATIONALE SERIE A/B – U17 (KREIS B), MD #6

VENEZIA FC – FC SÜDTIROL 2:2 (2:1)

VENEZIA: Contarato, Zuin, Gusella (25. Leo), Kola, McDonagh, Cibin, Vendraminetto (25. Mazzarotto), Favaro, Durak (25. Palasgo), Maiorano (86. Crepladi), Maglia (79. Favaetto)

Auf der Ersatzbank: Vidali

Trainer: Evans Soligo

FC SÜDTIROL: Coco, Mantovani, Benevento, Brugnara, Bellesso, Zeni, Pajonk (86. Pirvu), Rech, Giambertone (71. Fahrner), Lorubbio, Forer (46. Paroaiola)

Auf der Ersatzbank: Arciprete, Bonetti, Passadore, Vaz

Trainer: Alfredo Sebastiani

SCHIEDSRICHTER: Andrea Mazzer (Conegliano) | M. Sadikaj (Mestre) & D. Lorenzon (Treviso)

TORE: 1:0 Maglia (13.), 1:1 Giambertone (20.), 2:1 Eigentor Mantovani (36.), 2:2 Giambertone (59.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karte – Vendraminetto (VFC)

NATIONALE SERIE A/B – U16 (KREIS B), MD #4

FC SÜDTIROL – INTER MAILAND 1:1 (0:1)

FC SÜDTIROL: Gurschler, Galante, Bovo, Hasani, Schrott, Montibeller, Bertamini (70. Diort Stubbla), Diar Stubbla, Wachtler (78. Gjoka), Ammaje (78. Koka), Zandonatti (53. Luby)

Auf der Ersatzbank: Cozzini, Cheick, Annan, Tribus, Zampiccoli

Trainer: Hannes Kiem

INTER: Lleschi, Bettelli, Rocca, Morosi (55. Nese), Donato, Puricelli (66. Cassini), Limido, Caló (40. Pannuto), Salviato (40. Gjeci), Owusu Baau (66. Piva), Dade Iombardi (40. Matarrese)

Auf der Ersatzbank: Galiera, Tosolini, Donati

Trainer: Juan Solivellas Vidal

SCHIEDSRICHTER: Matthias Kofler (Bozen) | I. Rusu & Y. Battan (beide Trient)

TORE: 0:1 Salviato (31.), 1:1 Schrott (63.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karte – Rocca (I)

NATIONALE SERIE A/B – U15 (KREIS B), MD #4 (2x40min)

FC SÜDTIROL – INTER MAILAND 1:6 (1:3)

FC SÜDTIROL: Tait, Bortolotti, Bussolaro, Antonuccio, De Carlo, Plattner, Pohl (60. Schillaci), Schrott (63. Bolognani), Eschgfeller, Leitner (60. Shima), Hassl (73. Ramoser)

Auf der Ersatzbank: Tratter, Nischler, Gurschler

Trainer: Mohamed Hilmi

INTER: Locatelli, Foroni (64. Bassani), Barcella, Ferri (64. Menegazzo), Di Carlo, Bagnara, Vanacore (54. Palmini), Porcu (54. G. Omini), Serantoni (64. Sacco), Keqi (41. Penta), Castellarin (54. P. Omini)

Auf der Ersatzbank: Bettinelli, Forlani

Trainer: Simone Fautario

SCHIEDSRICHTER: Davide Balzano (Bozen) | D. Madzovski & S. Montalto (beide Bozen)

TORE: 0:1 Serantoni (8.), 0:2 Bagnara (30.), 0:3 Keqi (33.), 1:3 Eschgfeller (40.), 1:4 Bagnara (63.), 1:5 Menegazz (74.), 1:6 Di Carlo (80.)