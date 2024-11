Enttäuschend: FCS unterliegt Cremonese zu Hause

Von: mk

Bozen – Im Rahmen des 15. Spieltags der Serie BKT 2024/25 muss sich der FC Südtirol zuhause der US Cremonese mit 0:4 (0:1) beugen und somit die vierte Niederlage in Folge hinnehmen. Die Weißroten unter der Leitung von Mister Marco Zaffaroni müssen im Vorfeld kurzfristig auf Stammtorwart Giacomo Poluzzi (er klagte im Abschlusstraining über Beschwerden) und Mateusz Praszelik (er war ebenfalls in letzter Sekunde gezwungen, Forfait zu geben) verzichten – die beiden kommen zu den bereits feststehenden Ausfällen von Kurtic, Cagnano und Tait hinzu.

Im Bozner Drusus-Stadion gehen die Gäste mit ihrer ersten Offensivaktion in Front: Bonazzoli staubt per Kopf aus kürzester Distanz nach einer Glanzparade von Drago zum 0:1 ab (3.). Der FCS tut sich in Hälfte eins schwer, eine Reaktion zu zeigen, weshalb es mit dem knappen Rückstand zum Seitenwechsel geht.

Auch nach Wiederanpfiff kommt die Cremonese zum schnellen Treffer: Sernicola mit der Flanke von der linken Seite ins Zentrum, wo Vazquez das Leder kontrolliert und mit links ins rechte Eck zum 0:2 unterbringt (47.). Per wuchtigem Weitschuss von Collocolo (71.) und per Kopfstoß von De Luca nach einer Vandeputte-Flanke von links (77.) fallen die Tore drei und vier.

Das Spiel

Mit ihrer ersten Offensivaktion gehen die Gäste im Bozner Drusus-Stadion mit 0:1 in Führung: Bianchetti mit der Flanke aus dem linken Halbfeld, die Davi per Kopf unglücklich nach hinten an den zweiten Pfosten verlängert. Dort verwehrt Drago mit einer Glanzparade Vazquez den Treffer, ehe Bonazzoli den Abstauber aus kürzester Distanz im Tor unterbringt (dritte Minute). In der Folge haben die Gastgeber zwar mehrheitlich den Ball, bis zu einer nennenswerten Reaktion des FCS dauert es jedoch bis Spielminute 31: ein Casiraghi-Freistoß aus gut 20 Metern fliegt knapp über das Tor der Gäste. Auf der Gegenseite bringt Bonaiuto eine Castagnetti-Flanke per Hacke auf das von Drago gehütete Gehäuse, dieser ist unten und hält sicher (33.).

Kurz darauf kommt Casiraghi über das Zentrum nach vorne und eröffnet auf links zu Davi, der mit einem schnellen Haken seinen Gegenspieler aussteigen lässt und aus spitzem Winkel diagonal den Abschluss versucht – Fulignati ist zur Stelle (37.). Dann passiert nichts mehr Nennenswertes, der Unparteiische pfeift pünktlich zum Pausentee.

Die Grigiorossi bringen zur Pause Lochoshvili für den angeschlagenen Kapitän Bianchetti in die Partie – und schlagen auch in Hälfte zwei wieder sofort zu: nach einem Kopfballabschluss von Bonaiuto aus spitzem Winkel, den Drago noch parieren kann (46.), ist es Sernicola, der Sekunden später von links eine stramme Flanke ins Zentrum schlägt. Diese erreicht Vazquez, der das Leder kontrolliert, einen kurzen Haken schlägt und potent mit links ins rechte Eck zum 0:2 trifft (47.).

Zaffaroni reagiert und bringt Mallamo und Rover für Martini und El Kaouakibi in die Partie, doch Cremonese bleibt offensiv dran: Drago lenkt einen wuchtigen Distanzschuss von Sernicola über die Querlatte (57.). Auf der anderen Seite ist es Mallamo, der es rechts in der Box mit mehreren Gegenspielern aufnimmt und im Anschluss flach mit links abzieht – der Versuch geht haarscharf am linken Pfosten vorbei (59.).

Der FCS ist nun nach vorne präsenter, eine Arrigoni-Ecke von links bringt Kofler am zweiten Pfosten in die Gefahrenzone zurück, wo Merkaj aus kürzester Distanz über das Tor schießt (69.). Kurz darauf sorgt Collocolo für die Vorentscheidung: sein wuchtiger Weitschuss flattert gehörig und schlägt unter der Latte zum 0:3 ein (71.). Die Weißroten lassen sich jedoch noch nicht hängen: Kofler kommt nach einem weiteren Corner von links zum Kopfstoß, Fulignati ist auf der Hut (75.).

Nur Sekunden später fängt Mallamo einen hohen Sernicola-Querpass ab und trifft den linken Pfosten. In der 77. Minute sorgt De Luca für den Schlusspunkt: der beim FC Südtirol großgewordene Stürmer trifft per Kopf nach Flanke von Vandeputte von links zum 0:4. Letzterer trifft zum Ablauf der regulären Spielzeit noch nach Zuspiel von Vazquez die Querlatte (90.).

FC SÜDTIROL – US CREMONESE 0:2 (0:1)

FC SÜDTIROL (3-5-1-1): 12 Drago; 5 Masiello, 23 Ceppitelli, 28 Kofler; 24 S. Davi (65. 11 Zedadka), 6 Martini (54. 8 Mallamo); 4 Arrigoni, 79 Molina, 2 El Kaouakibi (54. 7 Rover); 17 Casiraghi (65. 33 Merkaj); 90 Odogwu

Auf der Ersatzbank: 29 Arlanch, 66 Coco, 9 Crespi, 14 F. Davi, 19 Pietrangeli, 30 Giorgini, 68 Vimercati

Trainer: Marco Zaffaroni

US CREMONESE (3-5-2): 1 Fulignati; 15 Bianchetti (46. 44 Lochoshvili), 5 Ravanelli, 26 Antov; 17 Sernicola (80. 37 Majer), 10 Buonaiuto (61. 27 Vandeputte), 19 Castagnetti, 18 Collocolo, 98 Zanimacchia (72. 3 Quagliata); 90 Bonazzoli (72. 9 De Luca), 20 Vàzquez

Auf der Ersatzbank: 21 Saro, 4 Barbieri, 6 Pickel, 11 Torset, 23 Ceccherini, 99 Nasti

Trainer: Giovanni Stroppa

SCHIEDSRICHTER: Alberto R. Arena (Torre del Greco) | Assistenten: Niccolò Pagliardini (Arezzo) & Vincenzo Pedone (Reggio Calabria) | IV Offizieller: Andrea Migliorini (Verona)

VAR: Manuel Volpi (Arezzo) | AVAR: Alessandro Di Paolo (Avezzano)

TORE: 0:1 Bonazzoli (3.), 0:2 Vazquez (47.), 0:3 Collocolo (71.), 0:4 De Luca (77.)

DISZIPL. MAßNAHMEN: Gelbe Karten – Masiello (FCS | 54.), Merkaj (FCS | 67.)

ANMERKUNGEN: kühler Nachmittag mit Temperaturen um 6-8°C, heiterer Himmel. 3.009 Zuschauer, davon 362 Gästefans. Eckenverhältnis: 4-4 (1-2) | Nachspielzeit: 0min + 3min