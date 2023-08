FCS verliert gegen den katarischen Meister

Brixen – Am Samstagabend (18.00 Uhr) kam es in der Sportzone Süd in Brixen zum internationalen Aufeinandertreffen zwischen dem FC Südtirol und Al Duhail. Der katarische Meister, gecoacht vom ehemaligen Starangreifer Hernán Crespo, absolviert zurzeit in Seefeld sein Sommertrainingslager und konnte im letzten Testspiel gegen Imst einen 2:1-Erfolg feiern.

Im Stadion der Bischofsstadt bekamen die zahlreichen Zuschauer und Zuschauerinnen eine ausgeglichene Anfangsphase zu sehen. In der 18. Spielminute brachte sich der katarische Meister – dank eines Tap-ins von Diallo – mit 1 zu 0 in Führung. Anschließend erspielten sich die Weißroten mehrere vielversprechende Torchancen, ohne jedoch den Ball im gegnerischen Tor versenken zu können.

Nach dem Seitenwechsel machte sich der FCS gleich zwei weitere Male gefährlich. Odogwu gewann das Laufduell mit seinem direkten Gegenspieler und versuchte Goalie Zakaria mit einem Heber zu überwinden, verfehlte jedoch den gegnerischen Kasten. Auch bei einem späteren Gemenge im Strafraum von Al Duhail blieb der FCS ohne Erfolg. In der 76. Spielminute konnte Almoez FCS-Schlussmann Poluzzi mit einem wuchtigen Diagonalschuss überwinden und den Spielstand auf 2:0 fixieren.

AL DUHAIL SC – FC SÜDTIROL 2-0 (1-0)

AL DUHAIL SC: Zakaria, Semedo (33. z.H. Bamba), Al Breake (41. z.H. Ismail Mohammed), Moonhwan (41. z.H. Mussa Mohammed), Diallo, Aymen, Almoez, Mairton (33. z.H. Madibo), Olunga, Kaled Mohammed (22. z.H. Abdulaziz Mohammed), Gannan (22 z.H. Madjer).

Reservebank: El Laith.

Trainer: Hernàn Crespo

FC SÜDTIROL: Poluzzi; Cagnano (42. z.H. Davi), Giorgini (1. z.H. Vinetot), Masiello, Ghiringhelli; Casiraghi (18. z.H. Cisco), Tait, Kofler (41. z.H. Lonardi), Rover; Rauti (1. z.H. Pecorino), Odogwu (37. z.H. Ciervo).

Reservebank: Drago, Arlanch, Siega, Buzi, Shiba, Peeters.

Trainer: Pierpaolo Bisoli

SCHIEDSRICHTER: Daniele Chiffi aus Padua

ASSISTENTEN: Alessio Tolfo aus Pordenone und Marco Ceolin aus Treviso

TREFFER: 18. 1:0 Diallo (Al-D); 76. 2:0 Almoez (Al-D).

NOTE: Nachspielzeit 2. + 4.