FCS verpflichtet Edoardo Vergani

Bozen/Pescara – Der FC Südtirol gibt bekannt, sich mit Pescara Calcio auf die feste Verpflichtung von Edoardo Vergani geeinigt zu haben. Der 23-jährige Angreifer hat bei den Weißroten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterzeichnet.

Edoardo Vergani (1,86 Meter) wurde am 6. Februar 2001 in Segrate, einem Vorort von Mailand, geboren und begann in der Jugendabteilung von Carugate mit dem Fußballspielen. Anschließend wechselte er in die Akademie von Monza, bevor er sich im Alter von 13 Jahren Inter Mailand anschloss. Nach sechs Jahren mit den „Nerazzurri“, in denen er zahlreiche prestigeträchtige Erfolge feierte, wechselte Vergani im September 2020 auf Leihbasis zu Bologna. Im Dress der „Felsinei“ spielte der Angreifer eine erfolgreiche Saison in der „Primavera 1“ und feierte am 5. Dezember 2020 – ausgerechnet im „San Siro“ gegen Inter – sein Debüt in der Serie A.

Im August 2021 wurden Verganis Spielerrechte vom damaligen Serie-A-Verein Salernitana erworben. Für die „Granata“ absolvierte der Angreifer sechs Spiele in der ersten Liga sowie eines im Italienpokal. Ein Jahr später, im September 2022, schloss er sich Pescara in der Serie C an, wo er in den vergangenen zweieinhalb Jahren insgesamt 66 Einsätze und neun Tore verbuchen konnte.

In jungen Jahren wurde Vergani zudem regelmäßig für die italienischen Jugendnationalmannschaften einberufen, wo er von der U15 bis zur U20 zum Einsatz kam.

Der FC Südtirol heißt Edoardo Vergani herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg für sein Abenteuer in Bozen.