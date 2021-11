FCS weiter nicht zu stoppen – 1:0 bei Pro Sesto

Bozen – Der FC Südtirol befindet sich zurzeit auf der Überholspur: Die Mannen von Mister Ivan Javorcic feiern bei Pro Sesto einen knappen wie verdienten 1:0-Erfolg, holen damit im Meisterschaftsbetrieb ihren vierten Sieg in Folge, bleiben auch nach zwölf beendeten Spielen ungeschlagen (bei neun Siegen und drei Remis) sowie in der Liga seit 1.085 Minuten ohne Gegentor – wenn man sämtliche Minuten der Nachspielzeit sowie die erste Halbzeit von Legnago mit einrechnet – und konservieren die Tabellenführung.

Als spielentscheidend im Stadio Ernesto Breda von Sesto San Giovanni erweist sich der Treffer von Daniele Casiraghi aus der elften Spielminute: der Spielmacher des FCS mit der Nummer 17 wird eine Minute zuvor knapp innerhalb des linken Strafraumecks der Gastgeber gefoult, es gibt Elfmeter. Casiraghi selbst tritt an, verlädt Del Frate im Tor von Pro Sesto und schießt flach und zentral zum 1:0 für den FCS sein.

Im Anschluss versäumen es die Weiß-Roten, einen zweiten Treffer nachzulegen, werden aber nicht dafür bestraft – auch, weil Capogna kurz vor der Pause auf der Gegenseite vom Elfmeterpunkt verschießt (44.).

Am Mittwoch holen Tait und Co die zweite Halbzeit der abgebrochenen Partie vom fünften Spieltag gegen Legnago Salus nach: Der Anpfiff erfolgt um 15.00 Uhr, es steht 1:0 für den FCS durch den Treffer von Raphael Odogwu aus der vierten Minute.

Die Ausgangslage

Der FC Südtirol gastiert – nach zuletzt zwei Siegen gegen die U23 von Juventus Turin in der Liga (2:0) und im Italienpokal der Serie C (2:1) – im Rahmen des 13. Spieltags der Serie C (Kreis A) beim Tabellenneunzehnten Pro Sesto, der unter Neu-Trainer Banchieri jedoch seit sechs Spielen ungeschlagen ist. Es ist das erste von drei Auswärtsspielen für die Weiß-Roten in den kommenden sieben Tagen.

Coach Simone Banchieri muss auf die verletzten Ghezzi, Kone, Cerretelli, Della Giovanna, Maldini und Gianelli verzichten und setzt auf ein 4-3-2-1: vor Keeper Del Frate agieren Giubilato, Caverzasi, Pecorini und Mazzarani in der Vierer-Abwehrkette, Gattoni, Marchesi und Brentan im Dreier-Mittelfeld, Scapuzzi und Capelli unterstützen Stürmer Capogna.

Mister Ivan Javorcic vertraut ebenso erneut auf ein 4-3-2-1-System mit Poluzzi im Tor, Davi, Zaro, Curto und De Col in der defensiven Viererkette, Tait, Broh und Moscati im Zentrum, Casiraghi und Rover auf der Doppel-Zehn sowie Odogwu als einzige Sturmspitze.

PRO SESTO 1913 – FC SÜDTIROL 0:1 (0:1)

PRO SESTO 1913 (4-3-2-1): Del Frate; Giubilato (88. Marzupio), Caverzasi, Pecorini, Mazzarani; Gattoni (77. Motta), Marchesi (63. Gualdi), Brentan; Scapuzzi, Capelli (63. Buongiorno); Capogna (88. Grandi)

Auf der Ersatzbank: Bagheria, Lucarelli, Parrinello, Ferrero, Carnevale, Panzani, Silba

Trainer: Simone Banchieri

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Davi (71. Fabbri), Zaro, Curto, De Col (63. Malomo); Tait, Broh, Moscati (63. Gatto); Casiraghi (82. Fischnaller), Rover (63. Candellone); Odogwu

Auf der Ersatzbank: Meli, Marano, Vinetot, Voltan, Fink

Trainer: Ivan Javorcic

SCHIEDSRICHTER: Matteo Gualtieri (Asti) | Die Assistenten: Alex Cavallina (Parma) & Nicolò Tinello (Rovigo) | Vierter Offizieller: Marco Ricci (Florenz)

TOR: 0:1 Casiraghi (Foulelfmeter | 11.)

BESONDERES VORKOMMNIS: Capogna verschießt Elfmeter (44.)

ANMERKUNGEN: heiterer Himmel, angenehme Temperaturen, Rasen in gutem Zustand.

Gelbe Karten: De Col (FCS | 37.), Rover (FCS | 43.), Davi (FCS | 62.), Pecorini (PS | 90 + 4.)

Eckenverhältnis: 2-2 (1-1)

Nachspielzeit: zwei plus vier Minuten