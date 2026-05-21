FCS Women bestreiten am Sonntag das Finale um den Aufstieg in die Serie B

Von: mk

Bozen – Am Sonntagnachmittag, den 24. Mai steht für die FCS Women das Finale der Playoffs um den Aufstieg in die Serie B auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Marco Castellaneta, die den Kreis B der Drittliga auf dem zweiten Tabellenplatz abgeschlossen und sich im Halbfinale mit einem 3:1-Auswärtserfolg gegen Gatteo Mare durchgesetzt hat, trifft im zweiten der beiden Endspiele auf Catania.

Die Sizilianerinnen hatten die Gruppe D auf dem ersten Tabellenplatz beendet und fuhren im Playoff-Halbfinale einen 1:0-Erfolg gegen Real Meda ein. Die Begegnung im Sportzentrum „Francesca Gianni“ in Rom ist für 15.30 Uhr angesetzt und wird live auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Lega Nazionale Dilettanti übertragen.

Bei einem Unentschieden nach der regulären Spielzeit sieht das Reglement eine Verlängerung (zwei Halbzeiten zu je 15 Minuten) und – falls erforderlich – ein Elfmeterschießen vor. Die Siegermannschaft sichert sich den Aufstieg in die Serie B für die Saison 2026/27. Dasselbe gilt für das weitere Finalspiel zwischen Moncalieri Women und Orobica Calcio Bergamo, das um 10.30 Uhr ebenfalls im Sportzentrum „Francesca Gianni“ in Rom ausgetragen wird.