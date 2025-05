FCS Women fixieren Tabellenplatz zwei

Von: ka

Im Rahmen des 29. & vorletzten Spieltags machen die Weißroten von Mister Castellaneta durch einen 2:0 (2:0)-Auswärtssieg bei Isera Rang 2 im Klassement mathematisch klar.

Die FCS-Damen setzen sich bei Isera auswärts mit 2:0 (0:0) durch und besiegeln somit auch mathematisch den zweiten Tabellenplatz der Serie C (Kreis B) hinter Ligaprimus Venezia: im Rahmen des 29. Spieltags zeigen sich die Mädels unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta im Trentino im “Comunale” von Isera feldüberlegen, schaffen es jedoch lange Zeit nicht, den Führungstreffer zu erzwingen – auch, weil Callegari im Tor der Gastgeberinnen über sich hinauswächst und vor allem Kiem und Prearo den Torerfolg verwehrt.

In der Schlussphase gelingt es den Weißroten dann doch: in Spielminute 83 schlägt Ladstätter einen langen Ball nach vorne zu Fischer, die die gesamte gegnerische Hälfte mit dem Ball am Fuß zurücklegt und schließlich alleine vor der Isera-Keeperin cool bleibt. Nur vier Zeigerumdrehungen später entscheiden die Gäste die Partie: einen Tschöll-Freistoß bringt Stockner per Direktabnahme zum 2:0-Endstand im Tor unter (87.).

ISERA – FC SÜDTIROL WOMEN 0:2 (0:0)

ISERA: Callegari, Manica (71. Rossini), Lucin, Comandella, Parisi, Bertamini, Greguoldo, Antolini, Sartori, Muco, Bertè

Auf der Ersatzbank: Sade, Donati

Trainer: Italo Battisti

FC SÜDTIROL WOMEN: Holzer, Oberhuber (62. Tschöll), Vuerich, Ladstätter, Ruaben (86. Maloku), Kiem, Peer (54. Markart), Santin (83. Huber), Prearo, Bielak (50. Fischer), Stockner

Auf der Ersatzbank: Graus, Markart, Dorfmann, Pföstl

Trainer: Marco Castellaneta

SCHIEDSRICHTER: Giovanni Gallo (Mestre) | A. Canali (Trient) & A. Bolognani (Rovereto)

TORE: 0:1 Fischer (83.), 0:2 Stockner (87.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karte – Fischer.