FCS Women präsentieren verstärkten Kader und ambitionierte Ziele

Bozen – Mit großem Enthusiasmus, viel Begeisterung und einem verstärkten Kader starten die FCS Women in ihre zweite aufeinanderfolgende Saison in der Serie C. Am Sonntag, den 1. September – unmittelbar nach einem intensiven Blitz-Trainingslager in Gröden – wurde die Mannschaft für die Saison 2024/25 im Rahmen einer offiziellen Präsentationsveranstaltung feierlich vorgestellt.

Am Ende des Trainingslagers im Hotel Continental in Wolkenstein mit Trainingseinheiten in St. Christina wurde am Sontagg offiziell die Mannschaft der weiß-roten Damen vorgestellt.

Alex Schraffl, Marco Insam und Marco Maraner überrreichten der Familie Linder ein personalisiertes Trikot als Dank für ihre Gastfreundlichkeit.

Auch der Bürgermeister von St. Christina, Christopher Senoner, sowie der Vize Bürgermeister und Sportassessor, Alois Stuffer, wünschten der Mannschaft viel Glück für die kommende Meisterschaft.

Nachdem die Damen des FC Südtirol in der vergangenen Saison als Liga-Neuling unter der Leitung von Trainer Marco Castellaneta einen beeindruckenden 3. Tabellenplatz erreichten, streben die FCS Women nun danach, ihre Leistung weiter zu steigern und das hervorragende Ergebnis des Vorjahres zu übertreffen.

Neuer Cheftrainer der ersten Mannschaft ist Ruggero Santuari, ein erfahrener Fachmann, der sowohl im Damen- als auch im Männerfußball, im Jugendbereich und in Erwachsenenteams, umfassende Erfahrung gesammelt hat. Santuari leitete in den letzten beiden Jahren die U15 der FCS Women und wurde in diesem Sommer zum Cheftrainer der Serie C-Mannschaft befördert.

Um die Ambitionen des Teams zu untermauern und an die Erfolge der vergangenen Saisons anzuknüpfen, war es den Verantwortlichen des Damensektors ein großes Anliegen, den gesamten Kader aus dem Vorjahr zu halten. Trotz des Interesses höherklassiger Vereine haben sich sämtliche Leistungsträgerinnen entschieden, dem FC Südtirol treu zu bleiben. Diese Loyalität wurde belohnt, indem der Kader durch die Verpflichtung von fünf talentierten Neuzugängen weiter verstärkt wurde. Die neuen Spielerinnen fügen sich hervorragend in die Mannschaft ein und sind bereit, einen bedeutenden Beitrag zum Wachstum der FCS Women zu leisten.

Drei der Neuzugänge waren im Vorjahr für Meran Women in der Serie C im Einsatz. Sonja Kiem, eine erfahrene Spielerin mit früheren Stationen in der Serie B bei Chievo Verona und Cortefranca, bringt sowohl Qualität als auch Führungsstärke in das Team. Anna Katharina Peer, eine der leistungsstärksten Außenbahnspielerinnen der Region, verleiht dem Kader zusätzliche Flexibilität und hebt zugleich das technische Niveau im Team an. Auch Laura Tschöll, eine junge, aber bereits etablierte Serie C-Spielerin, wird in der kommenden Saison eine bedeutende Rolle spielen.

Nicole Ruaben, die von Trient zum FC Südtirol wechselte, wird mit ihrem talentierten Linksfuß eine wichtige Ressource im Team von Trainer Ruggero Santuari sein.

Für Torfrau Clara Holzer stellt sich der Wechsel zum FC Südtirol als eine „Heimkehr“ dar. Die 20-Jährige, die in der Saison 2022/23 die Oberliga-Meisterschaft mit den FCS Women gewann, konnte im Vorjahr bei Arezzo bedeutende Erfahrungen in der Serie B sammeln. Ihre Rückkehr stellt für den Verein eine wertvolle technische Bereicherung dar.

Die Verantwortlichen des Damenfußballs beim FC Südtirol – Alex Schraffl, Marco Insam und Marco Maraner – zeigen sich mit dem Kader, der Trainer Ruggero Santuari zur Verfügung gestellt wurde, äußerst zufrieden. Die Mannschaft ist bestens gerüstet, um in der bevorstehenden Serie C-Meisterschaft, die sich als äußerst spannend und herausfordernd ankündigt, im Spitzenfeld mitzuspielen.

Zu den Teams, die laut Vorhersagen um den Titel kämpfen werden, zählen neben den beiden Clubs aus Venedig, Trient und Riccione. Neu im Kreis des FC Südtirol sind die Absteiger aus der Serie B, Ravenna und Tavagnacco, sowie die Aufsteiger aus der Oberliga, Isera, Gatteo a Mare und Real Vicenza. Die Gruppe, die aufgrund der Reduzierung der Drittligavereine von 48 auf 45 nun nur noch 15 Teams umfasst (im Vorjahr waren es 16), wird von Villorba, Jesina, Chieti, Vicenza und Spal vervollständigt.

SPIELKALENDER SERIE C – GRUPPE B

Der Spielplan der FCS Women (Rückrunde mit invertierten Heim- und Auswärtsspielen):

1. Spieltag, 8. September / 26. Januar: FCS – Real Vicenza

2. Spieltag, 15. September / 2. Februar: SPIELFREI

3. Spieltag, 22. September / 9. Februar: Jesina Femminile – FCS

4. Spieltag, 29. September / 16. Februar: FCS – C.F. Chieti

5. Spieltag, 6. Oktober / 23. Februar: Femminile Riccione – FCS

6. Spieltag, 13. Oktober / 9. März: FCS – Vicenza C.F.

7. Spieltag, 20. Oktober / 16. März: Gatteo a Mare – FCS

8. Spieltag, 27. Oktober / 23. März: FCS – Accademia Spal

9. Spieltag, 3. November / 30. März: Venezia Calcio1985 – FCS

10. Spieltag, 10. November / 6. April: FCS – Trento Calcio Femminile

11. Spieltag, 17. November / 27. April: Venezia FC Spa – FCS

12. Spieltag, 24. November / 11. Mai: FCS – U.P. Comunale Tavagnacco

13. Spieltag, 1. Dezember / 18. Mai: Villorba Calcio – FCS

14. Spieltag, 12. Januar / 25. Mai: FCS – Isera

15. Spieltag, 19. Januar / 1. Juni: Ravenna Women FC – FCS

FCS WOMEN SERIE C

DER KADER 2024/25

TRIKOTNUMMER NACHNAME NAME GEBURTSDATUM POSITION

27 Bauer Nora 09/06/2004 Verteidigung

18 Bielak Hanna 17/05/1998 Sturm

33 Breitenberger Alma 02/05/2006 Verteidigung

19 Costisella Tina 12/04/2007 Mittelfeld

6 Dorfmann Nadine 21/03/2002 Verteidigung

9 Fischer Ranja 06/04/2005 Sturm

24 Graus Sonja 07/03/2000 Torfrau

1 Holzer Clara 06/01/2004 Torfrau

44 Huber Jana 02/03/2007 Sturm

— Infantino Anna 04/05/2002 Mittelfeld

16 Kiem Sonja 11/09/1996 Mittelfeld

5 Ladstätter Manuela 28/04/1999 Verteidigung

13 Maloku Flutura 27/01/2001 Verteidigung

17 Markart Melanie 16/08/2001 Mittelfeld

— Messner Lena 02/02/2002 Verteidigung

— Mittermaier Isabel 04/11/2005 Verteidigung

4 Oberhuber Greta 02/02/2002 Verteidigung

— Palla Johanna 10/02/2007 Mittelfeld

21 PeerAnna Katherina 21/11/1993 Sturm

29 Pföstl Katherina 29/07/1992 Mittelfeld

10 Prearo Lisa 02/10/2003 Sturm

13 Rieder Leonie 13/08/2004 Sturm

3 Ruaben Nicole 21/01/1999 Verteidigung

8 Santin Annalena 05/09/1999 Mittelfeld

11 Stockner Alexandra 15/08/2002 Sturm

14 Tscholl Laura 22/04/2004 Verteidigung

31 Varrone Martina 07/08/1998 Verteidigung

91 Vuerich Gaia 04/07/1991 Verteidigung

— Wolf Theresa 31/01/2007 Verteidigung

— Gruber Lena 28/12/2006 Torfrau

Verantwortlicher FCS Women: Alex Schraffl

Verantworlicher Organisation: Marco Insam

Technischer Verantwortlicher: Marco Maraner

Trainer: Ruggero Santuari

Konditionstrainer: Marco Longo

Technischer Mitarbeiter: Massimiliano Salvi

Torwarttrainer: Vincenzo Callea

Team manager: Enrico Callea

Arzt: dr. Giuliano Piccoliori

Physioterapeut; Carlo Sartori