FCS zu Gast bei Padua

Padua – Der Erste gegen den Zweiten – FC Südtirol gegen Padua: Am Sonntagnachmittag um 14.30 Uhr kommt es im Stadio „Euganeo“ zum absoluten Spitzenspiel der Gruppe A. Die Weißroten liegen aktuell sechs Punkte vor den „Biancoscudati“ und wollen in Padua die bisher gezeigte Auswärtsstarke bestätigen.

Am letzten Spieltag gab es für den FCS einen überzeugenden 4:1-Heimerfolg gegen Fiorenzuola. Die Weißroten konnten acht der letzten neun Meisterschaftsspiele gewinnen. Was die Auswärtsbilanz der Südtiroler betrifft, stehen dem Team von Coach Javorcic sechs Siege und zwei Remis (8 Matches) zu Buche. Auf personeller Ebene muss der FCS-Trainer gegen Padua auf den gesperrten Innenverteidiger Giovanni Zaro verzichten, welcher am letzten Spieltag – aufgrund eins Handspieles im eigenen Strafraum – des Feldes verwiesen wurde.

Der Gegner

Die Stadt Padua spielte im italienischen Fußball immer schon eine große Rolle. Eine der wichtigsten Figuren in deren Clubgeschichte ist die italienische Fußballlegende Nereo Rocco. Unter seiner technischen Leitung beendete Padua die Serie A 1957/58 auf dem dritten Tabellenplatz, was auch heute noch das beste Resultat der Vereinsgeschichte darstellt.

Auch die „90er“ waren für Padua von Erfolg geprägte Jahre. In der Saison 1992/93 verpasste der Club aus Venetien haarscharf den Wiederaufstieg in die Serie A. Im darauffolgenden Jahr spielte Padua wiederrum eine hervorragende Saison und konnte diesmal die Rückkehr in Italiens Eliteklasse meistern. Nach der Neugründung im Jahr 2014 schaffte es Padua in nur vier Jahren von den Halbprofis in die Serie B aufzusteigen. Der Klassensprung in die zweite Liga gelang in der Saison 2017/18, als man die Meisterschaft mit acht Punkten Vorsprung auf den FCS auf Platz eins beendete. Padua konnte die Klasse jedoch nicht halten und mischen seither wieder in der Serie C mit. Die „Biancoscudati“ spielten im Vorjahr eine herausragende Saison, welche jedoch mit zwei großen Enttäuschungen endete: Zuerst verpasste man den direkten Aufstieg aufgrund des Torverhältnisses (Padua hatte dieselben Punkte wie Meister Perugia), anschließend ging das Playoff-Finale gegen Alessandria im Elfmeterschießen verloren.

Im Sommer wurde Massimo Pavanel, zuletzt bei Feralpisalò, als neuer Cheftrainer engagiert. Padua erwischte einen Raketenstart in die Meisterschaft und konnte die ersten sechs Meisterschaftsspiele allesamt gewinnen. Die einzigen beiden Niederlagen dieser Saison gab es in den Auswärtsspielen gegen Lecco und Feralpisalò (Ende Oktober). Wie auch der FC Südtirol, steht Padua im Halbfinale des Serie C-Pokals: Die „Patavini“ kämpfen mit Catanzaro um den Einzug in das Endspiel. Aktueller Top-Torjäger des Teams ist Fabio Ceravolo mit acht Treffern. Dem 99-fachen Serie-Angreifer stehen zudem fünf Torvorlagen zu Buche.

Alte Bekannte

Die beiden FCS-Akteure Davide Voltan und Marco Beccaro sind im Jugendsektor von Padua großgeworden. Im Dress der „Biancoscudati“ gab Voltan sein Debüt im Profifußball und bestritt damit insgesamt drei Matches in der Serie B. Jérémie Broh stand hingegen in der Saison 2018/19 bei Padua unter Vertrag (17 Einsätze in der Serie B).

Zu den ersten offiziellen Begegnungen zwischen den beiden Teams kam es in der Saison 2000/01 in der Serie C2: Das Hinspiel gewann Padua mit 3:2, das Rückspiel endete mit einem torlosen Remis. In der dritten Liga gab es bislang neun Aufeinandertreffen: drei Siege der Südtiroler, drei Unentschieden und drei Erfolge für Padua, so die aktuelle Bilanz. Die letzte Begegnung – am 21. Februar im Drusus-Stadion – endete mit einem 1:1-Unentschieden: Voltan und Curcio die Torschützen.

Der Schiedsrichter

Referee der Begegnung ist Herr Ermanno Feliciani aus Teramo. In der Saison 2017/18 leitete der erfahrene Schiedsrichter das Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Südtirol und Fermana (2:2). Am Sonntag wird er von den Linienrichter Andrea Niedda (Ozieri) und Thomas Miniutti (Maniago) sowie vom vierten Offiziellen Marco Acanfora (Castellamare di Stabia) assistiert.

Das Match wird live auf Sky Sport (Kanal 254 Satellit; Kanal 485 digital-terrestrisches Netzwerk) übertragen. Das „Big Match“ des 18. Spieltags wird auch auf der Online Plattform ElevenSports ausgestrahlt. Weiters kann die Begegnung auf dem Liveticker des FC Südtirol sowie auf Radio Dolomiti und Radio NBC Rete Regione verfolgt werden.