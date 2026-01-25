Aktuelle Seite: Home > Sport > Feller im Kitzbühel-Slalom mit Podestchance
Feller im Kitzbühel-Slalom mit Podestchance

Sonntag, 25. Januar 2026 | 12:08 Uhr
Von: apa

Österreichs Slalomfahrer dürfen nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Slaloms bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel auf den ersten Podestplatz des Winters hoffen. Als Bester liegt Manuel Feller an der vierten Stelle (+0,48 Sek.). Es führt der Schweizer Loic Meillard vor dem Finnen Eduard Hallberg (+0,35) und dem Norweger Henrik Kristoffersen (+0,47). Johannes Strolz hielt als derzeit Elfter (+1,16) seine Chance auf eine Olympiateilnahme am Leben.

“Es war ein solider Lauf. Dass es so gut war, habe ich mir nicht gedacht. Es war nur eine stabile Fahrt, nichts Besonderes. Aber das hat sich über die Jahre gezeigt, dass das besser ist hier runter”, meinte Feller im ORF-TV. Marco Schwarz hatte als 17. bereits 1,64 Sek. Rückstand, Fabio Gstrein 1,93 (22.).

Joshua Sturm (24.) und Dominik Raschner (29.) dürfen mit guter Nummer ins Finale der Top 30 ab 13.30 Uhr (ORF 1) gehen. Michael Matt, in Wengen zuletzt bester ÖSV-Fahrer, verpasste die Qualifikation als 31. um vier Hundertstel. Adrian Pertl und Simon Rueland schieden genauso wie der Weltcup-Führende Atle Lie McGrath (NOR) aus.

