Olympisches Feuer entzündet die Dolomiten

Von: luk

Wolkenstein in Gröden – Die Reise des olympischen Feuers durch Italien, die am 6. Dezember in Rom begonnen hat, wird in Kürze die Flamme in die Dolomiten bringen.

Die als UNESCO-Welterbe anerkannte Bergregion wird olympische Wettkämpfe an drei Austragungsorten sowie paralympische Bewerbe an zwei Standorten beherbergen. Dolomiti Superski unterstützt die Organisation der 52. Etappe des Fackellaufs, die am 28. Januar stattfindet und durch das Grödnertal und das Fassatal führt. Entlang der Strecke zwischen St. Ulrich in Gröden und Canazei im Fassatal werden insgesamt 100 Fackelträgerinnen und Fackelträger im Einsatz sein.

Nach den Etappen in Cortina d’Ampezzo am 26. Januar (50. Etappe) und im Pustertal (Kronplatz und 3 Zinnen) am darauffolgenden Tag (51. Etappe) wird die Olympische Flamme am Mittwoch, 28. Januar, in den frühen Morgenstunden St. Ulrich erreichen.

Dort ist ein Staffellauf durch das Ortszentrum geplant. Anschließend erfolgt der Transfer zur Bergstation der Dantercepies-Kabinenbahn oberhalb von Wolkenstein in Gröden. Hier wird eine Nachbildung der Olympischen Fackel enthüllt, die aus Zirbelholz gefertigt ist und das künstlerische Handwerk der Region widerspiegelt – als bleibende Erinnerung an dieses Ereignis von weltweiter Bedeutung.

Die Fackelträger auf Skiern bringen die Olympische Flamme anschließend in Richtung Wolkenstein, indem sie eine der Pisten befahren, die bereits Austragungsort der Alpinen Skiweltmeisterschaften 1970 waren. An der Talstation der Ciampinoi-Kabinenbahn in Wolkenstein wird Bürgermeister Tobias Nocker die Fackelträger begrüßen und dem olympischen Feuer im Namen der gesamten Grödner Bevölkerung die Ehre erweisen.

Die Route führt danach mit den Aufstiegsanlagen weiter zur Bergstation Ciampinoi, zur Ciadinat-Hütte, nach Plan de Gralba und zur Bergstation Gran Paradiso. Von hier aus wird ein Fackelträger von einem Haflinger Pferd im Stil des Skijörings durch die spektakuläre Steinerne Stadt am Fuße des Langkofels gezogen. An der Talstation des Sessellifts Sasso Levante am Sellajoch findet schließlich die feierliche Übergabe der Fackel von den Grödner Fackelträgern an ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem Fassatal statt.

Auch im Fassatal werden 50 Fackelträgerinnen und Fackelträger im Einsatz sein. Sie begleiten das olympische Feuer talwärts bis Pian Frataces, fahren anschließend mit den Aufstiegsanlagen hinauf nach Sass Becé–Belvedere und gelangen schließlich auf Skiern über die Pista del Bosco nach Canazei in Fassatal. Danach setzt die Olympische Flamme ihre Reise in Richtung Fleimstal (Val di Fiemme) fort, wo im Februar die Wettkämpfe im Langlauf, der Nordischen Kombination und im Skispringen stattfinden werden.

Für die verschiedenen Transfers nutzen die Fackelträger und die Olympische Flamme auch mehrere Aufstiegsanlagen von Dolomiti Superski, deren Kabinen eigens für diesen Anlass mit einer speziellen Grafik versehen werden. Diese bleibt bis zum Ende der Wintersaison 2025–26 sichtbar. Während der Fahrten in den Kabinenbahnen wird die Olympische Flamme in einer speziellen Laterne gesichert, um höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Dolomiti Superski, welches das Projekt „Olympische Flamme“ in logistischer Hinsicht entlang der Pisten der Sellaronda unterstützt – dank der Zusammenarbeit der Seilbahngesellschaften –, wünscht den Dolomiten-Austragungsorten Cortina d’Ampezzo, Predazzo und Tesero im Fleimstal sowie Antholz in der Ferienregion Kronplatz großartige Olympiatage, unvergessliche Wettkämpfe und eine hohe internationale Sichtbarkeit für den gesamten Dolomitenraum.