Fenerbahce oder Benfica mögliche Europacup-Gegner von Sturm

Von: apa

Kein Losglück für Sturm Graz bei der Auslosung der drei Fußball-Europacupbewerbe am Montag in Nyon. Auf Österreichs Vizemeister, der aktuell in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League gegen Heart of Midlothian gefordert ist, wartet in der dritten Qualifikationsrunde voraussichtlich Fenerbahce Istanbul oder Benfica Lissabon. Red Bull Salzburg trifft in der dritten Quali-Runde der Europa League auf den Sieger aus Hajduk Split gegen FC Pafos.

Sturm spielt am Dienstag (20.30 Uhr) in Graz und nächsten Dienstag (20.45) in Edinburgh gegen Hearts. Bei einem Erfolg wartet am 4./5. und 11. August wohl Fenerbahce. Der 19-fache türkische Meister und aktuelle Vizemeister gilt in der zweiten Quali-Runde gegen den polnischen Vizemeister Gornik Zabrze als Favorit. Sollte Sturm gegen die Schotten verlieren, geht es in der dritten Ausscheidungsrunde der Europa League am 6. und 13. August gegen den favorisierten portugiesischen Großclub Benfica oder FC St. Gallen. Die Grazer bestreiten auf jeden Fall das erste Spiel auswärts.

Salzburg gegen Hajduk oder Pafos

Salzburg bekommt es in der EL-Qualifikation zunächst auswärts mit Hajduk Split oder dem FC Pafos zu tun. Die Zyprer haben vergangene Saison in der Champions League mit zwei Siegen und drei Remis in acht Partien überrascht und den Aufstieg knapp verpasst. “Uns steht eine spannende Qualifikationsrunde bevor, weil beide möglichen Gegner sicher einiges an Qualität haben. Deshalb werden wir uns die beiden Duelle zwischen Pafos und Hajduk sehr genau ansehen, analysieren und daraus dann unsere Schlüsse für das anstehende Duell ziehen”, erklärte der neue Salzburg-Coach Danny Röhl. Bei einem Erfolg stehen die Roten Bullen fix in der Ligaphase eines europäischen Bewerbs, bei einem Misserfolg gibt es im Play-off der Conference League eine weitere Chance.

Austria und Rapid müssen in der Conference League zunächst die zweite Runde überstehen. Die Austria gastiert am Donnerstag beim FK Liepaja in Lettland, Rapid beim FC Santa Coloma in Andorra. Die Rückspiele steigen nächste Woche. Falls die beiden Wiener Clubs erwartungsgemäß aufsteigen, geht es für die Austria am 6. und 13. August entweder gegen AEK Larnaca aus Zypern oder Beitar Jerusalem. Auf Rapid wartet entweder Paide Linnameeskond aus Estland oder der FK Zira aus Aserbaidschan.