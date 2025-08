Ferrari-Teamchef Vasseur sieht Hamilton nicht demotiviert

Von: APA/Reuters

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hat sich in einer Stellungnahme nach dem Formel-1-Grand-Prix von Ungarn hinter Lewis Hamilton gestellt. Der siebenfache Weltmeister hatte am Samstag nach lediglich Platz zwölf im Qualifying gemeint, er sei “nutzlos, absolut nutzlos”. Vor allem auch angesichts der Pole Position seines monegassischen Teamkollegen Charles Leclerc solle er im Team ersetzt werden. Vasseur meinte nun, Hamilton sei nicht demotiviert, sondern nur frustriert.

Das sei auch bei Athleten in anderen Sportarten kurz nach Problemen im Wettkampf so. Vasseur: “Man ist da sehr enttäuscht, und die erste Reaktion ist scharf, aber wir alle wissen, dass wir in die gleiche Richtung arbeiten.” Hamilton wurde am Ende auch im Rennen Zwölfter, Leclerc Vierter. Hamilton ist in seinem ersten Ferrari-Jahr in Grand-Prix-Rennen noch ohne Podestplatz, der 40-Jährige hat aber zumindest einen Sprintsieg gelandet. In der WM ist der Brite nach 14 von 24 Rennen mit 109 Punkten Sechster, Leclerc mit 151 Zählern Fünfter.