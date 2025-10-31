Filippo Romano holt Doppel-Titel & steht im Einzel-Finale

Von: ka

St. Ulrich – Der im Single an Nummer 8 gesetzte Italiener ringt Überraschungsmann Niklas Schell nach 2:24h Spielzeit mit 4:6, 6:4, 6:4 nieder, folgt dem topgesetzten Österreicher Sandro Kopp (6:4, 6:4 über Ziga Sesko) ins Endspiel und holt mit Gabriele Volpi den Doppel-Titel

Der sechste Turniertag des „Raiffeisen ITF Men’s Val Gardena Südtirol“ hat die erste Titel-Entscheidung in der Hartplatzhalle des TC Gherdëina herbeigeführt: das an Nummer 3 geführte italienische Duo Gabriele Volpi/Filippo Romano holt durch ein überlegenes 6:2, 6:4 gegen die deutsche Paarung Calvin Müller/Niklas Schell den Titel im Doppel – die gesamte Woche über blieben die beiden ohne Satzverlust. Romano zieht außerdem – nach einem Krimi, erneut gegen Schell – ins Einzel-Endspiel ein, ebenso wie der topgesetzte Österreicher Sandro Kopp.

ROMANO RINGT SCHELL NIEDER, KOPP ENTZAUBERT YOUNGSTER SESKO

Im ersten von zwei direkten Duellen zwischen dem an Nummer acht geführten Filippo Romano und Überraschungsmann Niklas Schell am heutigen Freitag erwischt der ungesetzte Deutsche den besseren Start: er breakt im ersten Durchgang zum 3:2 und serviert selbigen in der Folge souverän aus – 6:4. Im zweiten Satz kommen beide Spieler beim Aufschlag ihres Gegenübers wiederholt zu Chancen, ehe beim Stande von 4:4 der Wendepunkt passiert: Romano wehrt vier Breakbälle ab, stellt auf 5:4 und krallt sich kurz darauf den zweiten Set. Im alles entscheidenden dritten brilliert der Italiener bei eigenem Aufschlag – er gibt den gesamten Durchgang über nur einen einzigen Punkt nach seinem Service ab – und erhöht so den Druck auf Schell: dieser kann sich bei 3:4 noch retten, ehe im zehnten Spiel Romano zum Matchball kommt und diesen sofort nutzt – am Ende steht ein 4:6, 6:4, 6:4 aus der Sicht des Azzurro. Ihm ins Finale folgt der an Nummer 1 gesetzte Österreicher Sandro Kopp: der Selva-Sieger des Jahres 2022 zeigt eine grundsolide Leistung und entzaubert den 17-jährigen slowenischen Youngster Ziga Sesko dank eines frühen Breaks im ersten und eines späten im zweiten Satz mit 6:4, 6:4.

ROMANO & VOLPI SICHERN SICH DOPPEL-TITEL OHNE SATZVERLUST

Zum Abschluss des sechsten Turniertages steht das Doppel-Finale auf dem Programm – und mit ihm der zweite Akt zwischen Filippo Romano und Niklas Schell. Auch im Teambewerb sollte der Italiener, an der Seite seines Landsmannes Gabriele Volpi, das bessere Ende für sich haben: im ersten Durchgang gelingen den beiden zwei Breaks und lassen bei eigenem Service nichts zu – 6:2. Auch im zweiten Satz laufen sie früh auf ein 3:0 davon, ehe sich Schell und sein Doppelpartner Calvin Müller zurück in die Partie kämpfen: nach einem Break zum 3:4 aus ihrer Sicht kommen sie auf 4:4 heran. Im zehnten Game von Set zwei schnappen sich Volpi und Romano den Entscheidungspunkt bei 40-40 und somit den Titel. „Wir sind natürlich sehr zufrieden. Dieser Ort gefällt mir sehr, ich liebe den Schnee und die Berge, am liebsten würde ich hier wohnen. Seit meiner Ankunft fühle ich mich echt pudelwohl hier – auf wie neben dem Platz. Das Turnier ist hervorragend organisiert. Für Gabri ist es der erste Titel, was mich besonders freut. Hoffen wir, dass noch viele folgen werden“, so Romano im Sieger-Interview.

AUSBLICK AUF TAG 7: EINZEL-ENDSPIEL ALS FINALER SHOWDOWN

Am morgigen Samstag steigt als krönender Abschluss des ITF-M15-Events von Wolkenstein das Einzel-Finale: mit Beginn um 10 Uhr fordert Filippo Romano den topgesetzten Favoriten Sandro Kopp und peilt somit das „Double“ an. Plopp Tennis wird live aus der Hartplatzhalle in Selva über den Finaltag berichten.

ALLE RESULTATE VON TAG 6 IM ÜBERBLICK:

EINZEL, HALBFINALE:

[1] Sandro Kopp (ÖST) – [JR] Ziga Sesko (SLO) 6:4, 6:4

[8] Filippo Romano (ITA) – Niklas Schell (DEU) 4:6, 6:4, 6:4

DOPPEL, FINALE:

[4] C. Müller/N. Schell (DEU/DEU) – [3] G. Volpi/F. Romano (ITA/ITA) 2:6, 4:6