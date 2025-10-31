Aktuelle Seite: Home > Sport > Filippo Romano holt Doppel-Titel & steht im Einzel-Finale
Der als Nummer 8 gesetzte Italiener ringt Überraschungsmann Niklas Schell nieder

Filippo Romano holt Doppel-Titel & steht im Einzel-Finale

Freitag, 31. Oktober 2025 | 22:57 Uhr
jnN8nFQq7ik0-1200x_
Plopp Tennis
Schriftgröße

Von: ka

St. Ulrich – Der im Single an Nummer 8 gesetzte Italiener ringt Überraschungsmann Niklas Schell nach 2:24h Spielzeit mit 4:6, 6:4, 6:4 nieder, folgt dem topgesetzten Österreicher Sandro Kopp (6:4, 6:4 über Ziga Sesko) ins Endspiel und holt mit Gabriele Volpi den Doppel-Titel

Der sechste Turniertag des „Raiffeisen ITF Men’s Val Gardena Südtirol“ hat die erste Titel-Entscheidung in der Hartplatzhalle des TC Gherdëina herbeigeführt: das an Nummer 3 geführte italienische Duo Gabriele Volpi/Filippo Romano holt durch ein überlegenes 6:2, 6:4 gegen die deutsche Paarung Calvin Müller/Niklas Schell den Titel im Doppel – die gesamte Woche über blieben die beiden ohne Satzverlust. Romano zieht außerdem – nach einem Krimi, erneut gegen Schell – ins Einzel-Endspiel ein, ebenso wie der topgesetzte Österreicher Sandro Kopp.

ROMANO RINGT SCHELL NIEDER, KOPP ENTZAUBERT YOUNGSTER SESKO

Im ersten von zwei direkten Duellen zwischen dem an Nummer acht geführten Filippo Romano und Überraschungsmann Niklas Schell am heutigen Freitag erwischt der ungesetzte Deutsche den besseren Start: er breakt im ersten Durchgang zum 3:2 und serviert selbigen in der Folge souverän aus – 6:4. Im zweiten Satz kommen beide Spieler beim Aufschlag ihres Gegenübers wiederholt zu Chancen, ehe beim Stande von 4:4 der Wendepunkt passiert: Romano wehrt vier Breakbälle ab, stellt auf 5:4 und krallt sich kurz darauf den zweiten Set. Im alles entscheidenden dritten brilliert der Italiener bei eigenem Aufschlag – er gibt den gesamten Durchgang über nur einen einzigen Punkt nach seinem Service ab – und erhöht so den Druck auf Schell: dieser kann sich bei 3:4 noch retten, ehe im zehnten Spiel Romano zum Matchball kommt und diesen sofort nutzt – am Ende steht ein 4:6, 6:4, 6:4 aus der Sicht des Azzurro. Ihm ins Finale folgt der an Nummer 1 gesetzte Österreicher Sandro Kopp: der Selva-Sieger des Jahres 2022 zeigt eine grundsolide Leistung und entzaubert den 17-jährigen slowenischen Youngster Ziga Sesko dank eines frühen Breaks im ersten und eines späten im zweiten Satz mit 6:4, 6:4.

ROMANO & VOLPI SICHERN SICH DOPPEL-TITEL OHNE SATZVERLUST

Zum Abschluss des sechsten Turniertages steht das Doppel-Finale auf dem Programm – und mit ihm der zweite Akt zwischen Filippo Romano und Niklas Schell. Auch im Teambewerb sollte der Italiener, an der Seite seines Landsmannes Gabriele Volpi, das bessere Ende für sich haben: im ersten Durchgang gelingen den beiden zwei Breaks und lassen bei eigenem Service nichts zu – 6:2. Auch im zweiten Satz laufen sie früh auf ein 3:0 davon, ehe sich Schell und sein Doppelpartner Calvin Müller zurück in die Partie kämpfen: nach einem Break zum 3:4 aus ihrer Sicht kommen sie auf 4:4 heran. Im zehnten Game von Set zwei schnappen sich Volpi und Romano den Entscheidungspunkt bei 40-40 und somit den Titel. „Wir sind natürlich sehr zufrieden. Dieser Ort gefällt mir sehr, ich liebe den Schnee und die Berge, am liebsten würde ich hier wohnen. Seit meiner Ankunft fühle ich mich echt pudelwohl hier – auf wie neben dem Platz. Das Turnier ist hervorragend organisiert. Für Gabri ist es der erste Titel, was mich besonders freut. Hoffen wir, dass noch viele folgen werden“, so Romano im Sieger-Interview.

AUSBLICK AUF TAG 7: EINZEL-ENDSPIEL ALS FINALER SHOWDOWN

Am morgigen Samstag steigt als krönender Abschluss des ITF-M15-Events von Wolkenstein das Einzel-Finale: mit Beginn um 10 Uhr fordert Filippo Romano den topgesetzten Favoriten Sandro Kopp und peilt somit das „Double“ an. Plopp Tennis wird live aus der Hartplatzhalle in Selva über den Finaltag berichten.

ALLE RESULTATE VON TAG 6 IM ÜBERBLICK:

EINZEL, HALBFINALE:

[1] Sandro Kopp (ÖST) – [JR] Ziga Sesko (SLO) 6:4, 6:4

[8] Filippo Romano (ITA) – Niklas Schell (DEU) 4:6, 6:4, 6:4

DOPPEL, FINALE:

[4] C. Müller/N. Schell (DEU/DEU) – [3] G. Volpi/F. Romano (ITA/ITA) 2:6, 4:6

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Neues Fünf-Sterne-Golfhotel in Reischach geplant
Kommentare
90
Neues Fünf-Sterne-Golfhotel in Reischach geplant
Messner ist Südtirols beliebtester Politiker
Kommentare
58
Messner ist Südtirols beliebtester Politiker
8,76 Mrd. Euro: Südtirols Landeshaushalt steigt weiter – VIDEO
Kommentare
32
8,76 Mrd. Euro: Südtirols Landeshaushalt steigt weiter – VIDEO
Die dunkle Seite des Michael Schumacher
Kommentare
27
Die dunkle Seite des Michael Schumacher
Der Kalender der Feuerwehrfrauen geht viral – VIDEO
Kommentare
26
Der Kalender der Feuerwehrfrauen geht viral – VIDEO
Anzeigen
Die versteckte Gefahr
Die versteckte Gefahr
Wie analoge Schwachstellen digitale Datenrisiken schaffen
Nachhaltige Handwerkkunst trägt das Südtirol-Label
Nachhaltige Handwerkkunst trägt das Südtirol-Label
Sichtbares Engagement für nächste Generationen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 