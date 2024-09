FIS begrenzt im Skispringen Anzahl der Anzüge

Von: apa

Im Skispringen darf ab kommender Weltcup-Saison nur noch eine begrenzte Anzahl an Anzügen verwendet werden. Maximal können Stefan Kraft, Eva Pinkelnig und Co. in einem Winter zehn Anzüge zum Einsatz bringen. Überwacht wird dies mit an mehreren Teilen der Wettkampfbekleidung angebrachten NFC-Mikrochips. Die Reduktion soll einerseits für mehr Nachhaltigkeit sorgen, durch Kostenersparnisse aber auch finanziell benachteiligte Nationen unterstützen.