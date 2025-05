Florida fehlt in NHL noch ein Sieg zum Finaleinzug

Von: APA/sda

Der amtierende NHL-Meister Florida ist nur noch einen Sieg von einem dritten Stanley-Cup-Finale in Folge entfernt. Auf heimischem Eis in Sunrise schlugen die Panthers am Samstag Carolina mit 6:2 und führen in einer Serie, die sich zu einer Demonstration entwickelt, mit 3:0. Florida erzwang die Entscheidung zu Beginn des letzten Drittels mit fünf Toren innerhalb von neun Minuten.

Der Poker der Hurricanes, Pjotr Kotschetkow anstelle von Frederik Andersen ins Tor zu stellen, zahlte sich nicht aus. Nach zwei starken ersten Dritteln brach der 25-jährige russische Torhüter leistungsmäßig ein. Doppeltorschütze Niko Mikkola wurde zum besten Spieler gewählt. Der finnische Verteidiger und seine Teamkollegen haben am Montag ebenfalls in Sunrise die Möglichkeit, diese Serie zu beenden.

NHL-Ergebnis vom Samstag – Play-off, 3. Runde (“best of seven”): Eastern Conference, Finale: Florida Panthers – Carolina Hurricanes 6:2. Stand in der Serie: 3:0