Foxes besiegt und im Penaltyschießen geschlagen

Von: ka

Bozen – Der Abend in der Hala Tivoli endet für den HCB Südtirol Alperia mit einer 2:1-Niederlage im Penaltyschießen gegen den HK Olimpija Ljubljana. Die Weiß-Roten holen somit einen Punkt und verlieren wieder nach regulärer Spielzeit – etwas, das zuletzt in der Regular Season am 15. Februar 2022 (4:3 nach Penaltyschießen in Innsbruck) passiert war. Bozen fällt auf den vierten Platz zurück und wird von den Red Bulls eingeholt, die jetzt Dritte sind, mit zwei Punkten Rückstand auf Fehervar und vier auf den neuen Tabellenführer KAC. Der Vorsprung auf den fünftplatzierten Graz beträgt drei Punkte. Am Freitagabend kommen die Vienna Capitals in die Sparkasse Arena.

Der Spielverlauf:

Trainer Glen Hanlon muss auf die verletzten Frank und Gazley verzichten. Im Tor steht Harvey.

Bozen startet gut in die Partie und prüft die Reflexe von Horak durch DiGiacinto und Frigo. Doch in der 8. Minute ist es Olimpija, das in Führung geht: Der Schuss von Crnovic, der harmlos wirkt, wird vom Schläger von Christoffer ins eigene Tor abgelenkt. Die Foxes haben Schwierigkeiten, Rhythmus und Intensität aufzubauen. Bourque und Christoffer versuchen es, doch Christoffers Schuss ist zu zentral, um Horak ernsthaft zu gefährden. Die beste Chance hat Bozen im Powerplay, als Finoro nach einem Rebound nur das Außennetz trifft.

Im zweiten Drittel übernehmen die Weiß-Roten die Kontrolle über das Spiel. Das Team aus Südtirol erhöht das Tempo, durchbricht die slowenische Abwehr und erarbeitet sich hochkarätige Chancen, unter anderem durch McClure und Halmo, der den Pfosten trifft. Auch Finoro versucht es aus dem Slot, doch erst nach einem vergebenen Überzahlspiel gelingt in der 32. Minute der verdiente Ausgleich. Eine großartige Aktion von Bradley, der den Puck behauptet und DiGiacinto am zweiten Pfosten bedient: Die Nummer 11 der Weiß-Roten muss nur noch einschieben. Bozen macht weiter Druck – Finoro zwingt Horak zu einer Instinktparade, und Christoffer vergibt eine große Chance nach einem schönen Offensivspiel. Der tschechische Torhüter hält seine Mannschaft im Spiel, und das zweite Drittel endet unentschieden, obwohl die Foxes mit 17:4 Torschüssen klar dominieren.

Auch im dritten Drittel bleiben die Foxes offensiv stark, finden aber keinen Weg, Horak zu überwinden. McClure und Christoffer probieren es, doch mit fortschreitender Zeit gewinnt Olimpija wieder an Raum. Sieben Minuten vor Schluss gibt es einen Schreckmoment, als den Slowenen ein Tor wegen eines Spielers im Torraum aberkannt wird. Die reguläre Spielzeit reicht nicht aus, und es geht in die Verlängerung.

In den fünf Minuten Overtime vergibt Bozen eine Überzahlsituation, und kurz vor der Sirene erzielt Christoffer das vermeintliche Siegtor. Nach einer langen Videoprüfung wird es jedoch aberkannt, da der Puck offenbar erst wenige Hundertstelsekunden nach der Schlusssirene die Linie überquerte.

Im Penaltyschießen setzen sich die Slowenen durch, dank eines Treffers von Sabolic.

HK Olimpija Ljubljana – HCB Südtirol Alperia 2 – 1 SO [1-0; 0-1; 0-0; 0-0; 1-0]

Tore: 07:29 Aljosa Crnovic (1-0); 31:18 Cristiano DiGiacinto (1-1); Entscheidender Penalty: Robert Sabolic

Torschüsse: 25-39

Strafminuten: 8-4

Schiedsrichter: Kainberger, Piragic / Jeram, Zgonc

Zuschauer: 1.368