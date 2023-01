Foxes drehen Spiel und gewinnen das Tirol-Derby

Innsbruck/Bozen – Tabellenführer HCB Südtirol Alperia ist weiterhin nicht zu stoppen und feierte bereits den sechsten Sieg am Stück. Im Tirol-Derby gegen den Tabellendritten HC TIWAG Innsbruck – Die Haie mussten die Südtiroler aber lange zittern, denn bis 18 Minuten vor Spielende führten die Hausherren aus Innsbruck noch mit 3:1, ehe Bozen noch fünfmal erfolgreich war und am Ende einen souveränen Sieg einfuhr. Im vierten Saisonduell war es der vierte Sieg für den HCB, bei denen Luca Frigo mit den Treffern zum 2:3 und 5:3 zwei ganz wichtige Tore erzielte. Auch im Südtirol-Derby am vergangenen Freitag war der 29-Jährige mit dem Treffer zum 2:0 kurz vor Spielende entscheidend am Derby-Sieg beteiligt. Für die Haie war es die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen. Ihr Vorsprung auf Platz sieben beträgt aber weiterhin komfortable 20 Punkte.

Die Stimmung in der ausverkauften TIWAG Arena schon vor Spielbeginn bestens, und die Fans erleben im ersten Drittel ein wahres Spitzenspiel.

Tempo, Härte, Chancen und Tore! Die Haie klopfen in der ersten Minute bei Foxes-Goalie Harvey an, Mackin scheitert aber. Die Bozner sind bei ihrer ersten starken Offensivaktion effektiver. McClure bringt die Gäste in Minute drei in Führung. Die Tiroler schütteln sich kurz, und schlagen in Person von Nico Feldner eine Minute später zurück – 1:1! Danach Chancen auf beiden Seiten, das Spiel wird härter, beide Mannschaften suchen weiter den Weg nach vorne. In der 16. Minute sind es die Hausherren, die mit 2:1 in Führung gehen. Daniel Leavens vollstreckt nach starkem Bär-Pass durch die Beine von Goalie Harvey. Kurz vor Drittelende brandet im Gäste-Sektor noch einmal Jubel auf. Ein vermeintlicher Treffer der Bozner wird nach Videocheck aber nicht gegeben.

Weiter Hochspannung im Mitteldrittel, mit Vorteilen für die Haie. Die Tiroler sind dem 3:1 näher als die Foxes dem Ausgleich, finden zahlreiche, teils hochkarätige Chancen vor, scheitern aber immer wieder an Bozen-Goalie Harvey, der etwa gegen Brady Shaw eine Weltklasseparade auspackt, und so das 3:1 verhindert. Die Haie lassen speziell bei 5 gegen 5 wenig zu, auch wenn das gegen den Tabellenführer nicht die über die gesamte Dauer der Partie möglich ist. Wenn die Bozner im Drittel der Haie auftauchen brennt es, doch Tom McCollum hält den Kasten der Innsbrucker im Mittelabschnitt sauber.

Es folgt ein Schlussdrittel, das für die Haie nach Wunsch beginnt, um dann einen ganz anderen Verlauf zu nehmen. Die Tiroler kommen wieder mit Schwung aus der Kabine, und erzielen durch einen Strich von Kapitän Jan Lattner das verdiente 3:1. Der erste Sieg gegen Bozen ist zum Greifen nahe. Doch die Bozner kommen noch einmal in die Partie zurück, und das ganz im Stile eines Tabellenführers. Zunächst gleichen Frigo und Hults für die Foxes aus, Wirkungstreffer für die Tiroler. Das nützen die Bozner, und legen drei Tore in weniger als zwei Minuten nach – 3:6, die Partie ist entschieden.

Der HC TIWAG Innsbruck ist gegen den Tabellenführer der win2day ICE Hockey League lange auf der Siegerstraße, führt mit 3:1, muss sich am Ende aber mit 3:6 geschlagen geben. Bereits am Sonntag geht es auswärts gegen Olimpija wieder um Punkte.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – HCB Südtirol Alperia 3:6 (2:1,0:0,1:5)

Torfolge: 0:1 McClure (3.), 1:1 Feldner (4.), 2:1 Leavens (16.), 3:1 Lattner (43.), 3:2 Frigo (44.), 3:3 M. Hults (48.), 3:4 Gazley (52.), 3:5 Frigo (53.), 3.6 Thomas (53.);