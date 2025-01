Foxes feiern Shutout gegen Salzburg

Von: ka

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia kehrte am Mittwoch in die Erfolgsspur zurück. Die Bozner gewannen zu Hause gegen den EC Red Bull Salzburg mit 2:0 und verteidigten damit den dritten Tabellenplatz. Zudem entschieden die Steinbach Black Wings Linz auch das dritte Saisonduell mit dem HC Pustertal zu ihren Gunsten. Die Oberösterreicher setzten sich auswärts mit 3:2 nach Verlängerung durch und kehrten damit in die Top-6 zurück.

Nach zuvor zwei Niederlage kehrte der HCB Südtirol Alperia auf die Siegerstraße zurück. Nach zwei torlosen Dritteln setzten sich die Bozner in einer umkämpften Partie gegen den EC Red Bull Salzburg mit 2:0 durch. Für den entscheidenden Treffer sorgte Anthony Salinitri in der 48. Minute. Der Stürmer traf im Powerplay mit einem Schuss ins Kreuzeck. Die Gäste konnten Sam Harvey an diesem Abend nicht bezwingen, der HCB-Goalie verbuchte sein fünftes Shutout der Saison. Mit einem Empty Netter sorgte Matt Bradley, der sich im Mittelabschnitt einen Fight mit Troy Bourke lieferte, eine Minute vor dem Ende für den Endstand. Mit dem ersten Saisonsieg über den amtierenden Meister verteidigten die Südtiroler auch Rang drei.

Die Steinbach Black Wings Linz kehrten mit einem Overtime-Erfolg in Bruneck hingegen in die Top-6 zurück. Die Oberösterreicher führten nach dem ersten Drittel dank eines Doppelpacks von Sean Collins mit 2:0. Mit Ablauf einer Strafe gegen die Gastgeber gingen die Gäste in Führung, als Collins bei einem Moro-Schuss zur Stelle war. In der 18. Minute traf Collins für die effizienten Black Wings zudem in Überzahl. Pustertal holte im Mittelabschnitt den Rückstand aber auf. Zunächst schrieb Cedric Lacroix (34.) für die Hausherren im Powerplay an, mit seinem 18. Saisontor stellte Brett Findlay dann auf 2:2. Bei diesem Spielstand blieb es bis zum Ende der regulären Spielzeit. In der Verlängerung sorgte Luka Maver für die Entscheidung, damit gewann Linz auch das dritte Saisonduell.

win2day ICE Hockey League Mi, 15.01.2025:

HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Referees: OFNER, PIRAGIC, Mantovani, Zgonc

Tore Bozen: Salinitri (48./PP), Bradley (59./EN)

HC Pustertal – Steinbach Black Wings Linz 2:3 OT (0:2, 2:0, 0:0)

Referees: M. NIKOLIC, SEEWALD, Pardatscher, Rigoni

Tore Pustertal: Lacroix (34./PP), Findlay (38.)

Tore Linz: Collins (9., 18./PP), Maver (62.)